Ha a gyökereket is nézzük, most nem is 40, hanem 50 éves jubileumról beszélhetünk. Mert ötven évvel ezelőtt alakult meg a szekszárdi Jazz Trió, alapja a későbbi quartetnek. Három zenekedvelő szekszárdi fiatalember, a megyei kórház két főorvosa, dr. Kelemen Endre és dr. Radnai Tibor, és a megyei tervező vállalat építésze, 1972-ben elkezdett együtt zenélni, s műfajuk a néhány évvel korábban még tiltott, New Orleansban született, majd a harmincas évekre Amerikát meghódító jazz volt. Kelemen Endre zongorázott, Lőrinczy Gyula bőgőn játszott, Radnai doktor pedig dobolt.

Tízéves volt a trió, mikor Szekszárdra költözött egy baleseti sebész Szegedről, aki mellesleg az akkor már tisztes hírre szert tett Hulin Együttes vezetője, jazz-zongoristája volt. Ekkor lett a trióból a Szekszárd Jazz Quartet, egy fantasztikus csapat. A zongorához dr. Hulin István ült, Kelemen főorvos pedig egy számára is új hangszeren, a vibrafonon játszott.

Telt házas koncertjeik Szekszárd zenei életében, s a hazai jazz számára is ünnepnek számítottak. Játszottak a Babits színháztermében, nyáron, a Vármegyeháza udvarán, ott voltak a hazai jazz-fesztiválokon, többször Pesten a Magyar Rádió Márványtermében, de volt koncertjük a Nemzeti Színházban, a Szépművészeti Múzeumban, s külföldön, Lengyelországban, Angliában, Franciaországban is. Közben sorra készültek hanglemezeik. Előbb három bakelit, majd tíz CD.

A mai zenészek ragaszkodnak az alapítók szerzeményeihez

Múltak az évek, dr. Radnai Tibor, majd Lőrinczy Gyula halála után Soponyai József és Béres János lépett az együttesbe, s bő két évtizeddel később dr. Kelemen Endre, Béres János és dr. Hulin István is átköltözött az égi zenekarba. Helyükre, a dobos Soponyai József mellé pedig jött az új generáció. Matók Ákos, aki már korábban is játszott a „régiekkel”, szaxofonnal új zenei színt hozva a quartetbe, s jöttek a többiek, Barta Balázs a gitárral, Cseke Gábor trombitával és Szűts Huba Ákos basszusgitárral, s szól a negyven éve, a quartet megalakulása óta itt sajátságos hangszer, a vibrafon, azon Rizner József muzsikál.

A jubileumi koncerten lesznek új számok is, de természetesen a mai zenészek ragaszkodnak a régiek, az alapítók szerzeményeihez, így felcsendül újra a Caribbean Silence, a The 13. Years, a Rulett, a Jerusalem, a Clown, Béres Kornélia közreműködésével a Flute Adagio, és Orbán Györggyel – aki egyben a koncert műsorvezetője – a Le pont Mirabeau.