Nem beszéltek össze, mégis mindketten ugyanazt a rendezvényt tették az első helyre, amikor a számukra legfontosabb idei fellépésekről kérdeztük őket. Zsikó Zsuzsanna és Zsikó Zoltán számára a Bátaszéken április 18-án, hétfőn a közönség számára díjmentesen megtekinthető, adománygyűjtéssel is egybekötött húsvéti ünnepi nagykoncert vitte el a pálmát.

– Az otthoni szereplés a többihez képest mindig más – utalt a hazai környezet adta többletre Zsikó Zsuzsanna. – Ilyenkor eljönnek a családtagok, rokonok, barátok, egykori óvó nénik, volt pedagógusok. Régi ismerősök elé állunk ki, és úgy énekelünk.

– Több mint ezren érkeztek a helyszínre, azaz a sportcsarnokba – tette hozzá Zsikó Zoltán. – Velünk együtt lépett fel a Pendely Énekegyüttes, a Bartina Néptáncegyüttes, Pál István „Szalonna” valamint Nyerges Attila, az Ismerős Arcok zenekar dalszerző-énekese. Zenei rendezőként közreműködött Kunos Tamás, Kossuth-díjas és Prima Primissima-díjas népzenész. Gigantikus és forró hangulatú rendezvény volt.

Telt házat vonzott és a rászorulók számára adományokat hozott a bátaszéki gálaműsor (Fotó: Mártonfai Dénes)



Nyerges Attila neve kapóra jött, hiszen a nagyközönség augusztus 20-án tekinthette meg azt a videóklipet, melyen a Nélküled című szám népzenei hangzással csendül fel. Természetesen a Zsikó zenekarral, a testvérek éneklésével és a már ugyancsak említett Pál István „Szalonna” hegedűjátékával.

– Ezzel a különleges és izgalmas kezdeményezéssel visszanyúltunk a gyökerekhez – húzta alá Zsikó Zoltán. – Hiszen ezt a minden magyar ember számára fontos dalt népzenészekkel, népi hangszerekkel, népi stílusban szólaltattuk meg. Belső hallásom nem csalt meg, fergeteges sikerben van részünk, a közösségi oldalon a rengeteg megtekintést nyugtázva úgy látom, hogy feldolgozásunk kezdi behálózni az országot.

A fenti példákat nyugtázva érdemes megjegyezni, hogy Zsikó Zoltán és zenekara egyáltalán nem érzi magát művészi szempontból megrövidítve, ha nem nagy befogadó képességű sportcsarnokokban, hanem kistelepüléseken találkozik a közönséggel. Augusztus közepe előtt pár nappal a csapat Siklódon lépett fel, ezen az erdélyi kicsiny településen alig másfélszázan laknak.

– Székelyföld egyik varázslatos falujában vendégeskedhettünk, az itteni muzsikálás kifejezetten nagy, maradandó élményt jelentett számunkra – idézte meg a hely szellemét. – Errefelé nem magától értetődő és nem rendszeres gyakorlat ízelítőt adni a magyar kultúrából, népzenéből. A közönség lelkesedése és hálája szinte leírhatatlan. Koncertünkön úgy zengett a siklódi völgy, hogy még a csillagok is beleremegtek.

A népdalénekest a hét végén, szombaton Budapest, azon belül a Margitszigeti Szabadtéri Színpad várja. A Csak tiszta forrásból című műsorban este nyolc órától a legismertebb magyar dallamok hangzanak el népzenei formában, valamint Kodály és Bartók feldolgozásában.

– Néhány évvel ezelőtt abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy – akkor még Kocsis Zoltán vezetésével, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, valamint a népzenei élet krémjével – egy olyan előadásba csöppenhettem bele, mely Bartók Béla és Kodály Zoltán legismertebb feldolgozásait mutatta be. Először klasszikus formában, majd a népzenészek révén úgy, ahogyan ezeket a szerzeményeket egykoron Bartók Béla és Kodály Zoltán valójában hallhatta. Most szombaton is hasonló élményt kívánunk nyújtani a közönségnek.

Idei fellépéseinek sokasága okán Zsikó Zsuzsanna is elmondhatja magáról: a bőség zavarával kell megküzdenie visszatekintésében. A már említett bátaszéki koncert mellett az élménylistára azért feltétlenül felkerül az Ásó, kapa, nagyharang című táncszínházi előadás. Amivel Jászberényben a Csángó Fesztiválon, valamint Százhalombattán és Szigetszentmiklóson a Summerfesten mutatkozhatott be.

– Öt táncegyüttes mintegy háromszáz táncosa működött közre egy-egy bemutató alkalmával – érzékeltette az Ásó, kapa, nagyharang „súlyát”. – A közönség gyakorlatilag egy lakodalomba kapott meghívást, az ismerkedéstől az udvarláson és legénybúcsún át a kézfogóig minden szerepelt ebben a két és fél órás, népzenével, népdalokkal aláfestett műsorban. Szóló énekemet a Zagyva Banda kísérte.

A Füredi Anna-bálba – minden lány álmának helyszínére – viszont a Tarsoly zenekarral együtt jutott el Zsikó Zsuzsanna. A vendégfogadás idején mintegy fél órás, a gálaműsorban, a szépségver­seny eredményének kihirdetése előtt pedig úgy negyven perces koncerttel emelte a hangulatot.

A rengeteg fellépés mellett Zsikó Zsuzsanna tanít is két helyszínen. Jelesül Székesfehérváron, a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában, valamint Budapesten a Tóth Aladár Zeneiskolában. Azért jut ideje egy őszi, erdélyi, egy hetes túrára, amire már most javában készül. A Mestermunka című előadást a Forrás Néptáncegyüttes társaságában mutatja be, például a színpompás népviseletéről híres Kalotaszegen is. Még merészebben, a jövő év tavaszáig előre tekintve pedig egy távoli kontinens körvonalai sejlenek fel.

– Az egyeztetés szakaszában van egy amerikai utazás – osztotta meg lapunkkal a különleges hírt. – Elkezdem tárgyalni egy kedves tengerentúli ismerősömmel arról, hogy az Írtam egy levelet Amerikába című Tarsoly nagylemez anyagát esetleg személyesen is elvigyük az Egyesült Államokba. Megállapodás ugyan még nem született, de én úgy érzem, hogy tárgyalásaink biztatóak.