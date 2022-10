A rendezvényre nem csak Dombóvárról, hanem Pécsről is sokan érkeztek, az eseményről beszámolt a Nemzeti Művelődési Intézet is. A kiállítás éke Kigyós Borbála Ezer daru - Senbazuru origami alkotása, ami különleges háttérként szolgál októberben a házasságkötésekhez. Az érdeklődők fényképet is készíthetnek nyitvatartási időben.

A megnyitón fellépett a Kigyós Sándor-díjas Szélkiáltó együttes, akik ezt követően a színházban nagysikerű koncertet adtak a Zene világnapja apropóján.

Beszédében a néhai dr. Balipap Ferenc (Dombóvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója volt 1977 és 1991 között) lánya, Wiedmer-Balipap Zsuzsa foglalta össze Kigyós Sándor kapcsolódását Dombóvárhoz.

„Nemcsak múltja, jelene, de jövője is van, lehet Kigyós Sándornak Dombóváron. Ugyanis az 1980-as évek elején Makovecz Imre Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész egy olyan teret tervezett a művelődési ház elé, amin két Kigyós szobor is helyet kapott volna, ez azonban nem valósult meg. A jelenlegi kormány kiemelt feladatként kezeli azonban az építész hagyatékáról való gondoskodást, s egy kormányhatározatban évente meghatározott keretösszeget szolgáltat Makovecz művek megvalósítására, illetve felújítására. A város együttműködési megállapodást kötött a Makovecz Alapítvánnyal és komoly esélyeink vannak arra, hogy ez a tér megkapja a támogatást. Várjuk a háború végét - azért is, hogy végre döntés születhessen e térről.”