A közelmúltban meggyilkolt két legfelsőbb bírósági tag haláláról szóló elméletével a kapzsiság, a korrupció és a gyilkosságok hálójában találja magát, a szálak pedig egészen az Egyesül Államok kormányának legfelsőbb szintjére vezetnek. A leány tanára és barátja megmutatja az aktát FBI ügynök barátjának, majd a tanárt nem sokkal ezután megölik. Darby felkeres egy újságírót, Gray Granthamet (Denzel Washington) mivel rájön egyetlen esélye az életben maradásra, ha az anyagot publikálják...

Az 1993-ban forgatott Pelikán ügyirat kedvező csillagzat alatt született. Rendezője, Alan J. Pakula, aki a A Parallax-tervet, Az elnök embereit vagy az Ártatlanságra ítélve című filmet is jegyzi, ugyanis a fondorlatos politikai thrillerek szakértője volt, a történetet pedig annak a John Grishamnek köszönhetjük, akitől szintén nem állt távol az összeesküvések világa.

A film érdekessége, hogy két főszereplő, Amerika ekkori üdvöskéje, Julia Roberts és a kor legnépszerűbb színes bőrű színésze, Denzel Washington között az eredeti történettel ellentétben nem lehetett intim kapcsolat. A hírek szerint azért, mert a férfi főszereplő visszautasította a lehetőséget, amiért férfiak tömegei lettek volna képesek akár ölni: nem volt hajlandó a színésznővel csókolózni, így törölték a forgatókönyvből a csókjelenetüket. Nem ellenszenv húzódott meg a háttérben, Denzel Washington azért tiltakozott, hogy egy fehér nővel csókolózzon egy filmben, mert nem akarta megbántani a közönségét, az afroamerikai hölgyeket, akiket ekkoriban a filmekben igen ritkán ábrázoltak a vágy tárgyaként. Ezért a sztár úgy érezte, zavarná őket egy Julia Robertsszel váltott csók. A film sikerét persze ez egyáltalán nem csorbította. A történet kellőképpen nyomasztó, fordulatos és kissé gonosz, meg persze okos is, így akár sokadik alkalommal is megnézhető ma, közel harminc év után is.

