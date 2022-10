Szokatlan volt azért is, mert reggel nyolckor nyílt, és ami szintén különös, hogy este nyolckor már be is zárt. De újdonság volt az is, hogy a képek nem a falon függtek, hanem egy monitoron követték egymást. Mint már megírtuk, struktúra és áramlás volt a központ és a Magyar Alkotók Országos Egyesülete képernyőn rendezett tárlatának címe, és a MAOE tagjai láttatták azokat a képeiket, amely a szerkezetek és az ecset teremtő gesztusát, a mozgás hangulatát idézik.

Ez a Magyar Festészet Napja alkalmából rendezett kiállítás tisztelgés a művészet s a művészetet kedvelők, művelők előtt. Az újszerű, korszerű, hagyományostól eltérő – mondhatjuk így – virtuális tárlaton többek között a megyében dolgozó, a megyéhez kötődő, több korosztályt képviselő művészek, Bereczki Kata, Csala Sándor, Demjén Ferenc Zoltán, Jánosi Kata, Kovács Ferenc, Könyv István János, Könyv Kata, Kristófy Dániel, Lengl Orsolya, Szatmári Juhos László, Zirczi Judit festményeit láthatták az érdeklődők.