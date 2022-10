Komoly munka közben Zsikó Zsuzsanna csak ritkán veszi fel a telefont. Ám nemrég, jóllehet éppen egy szöveget memorizált, a kitartó csörgés miatt mégis ezt tette. – A fáradhatatlan csengetést nyugtázva különös érzés kerített hatalmába – osztotta meg lapunkkal az emlékezetes pillanatot az alsónyéki népdalénekes. – Valami fontos okának kell lennie ennek a véget érni nem akaró hívásnak. Mint kiderült, az volt. A vonal túloldalán egy úr mutatkozott be és közölte, hogy Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában a zsűri döntése alapján elnyertem a Junior Prima díjat.

Amikor ezt meghallottam, örömömben szinte sírva fakadtam. A kitüntetés váratlanul és teljes meglepetésként ért. Hadd mondjam el, és ne tűnjék dicsekvésnek, hogy nekem rendszeresen részem van a közönség szeretetében. Ez már önmagában meghatározó sikerélmény. Ehhez most hozzájárul az, hogy egy mértékadó szakmai bizottság ismerte el munkámat. Zsikó Zsuzsanna nem vehetett részt a hivatalos átadó ünnepségen. Történt ez azért, mert éppen egy, már hónapokkal korábban lekötött erdélyi vendégszereplésen vett részt.

Pénteken este megtartotta utolsó előadását Nyárádmagyaróson, éjfélkor csapatával együtt hazafelé vette az irányt, egyhuzamban utazva reggel fél nyolckor érkezett Százhalombattára, ahol átült saját kocsijába, és meg sem állt budapesti otthonáig. Rövid összekészülés után elment a megadott helyszínre, ahol utólag ugyan, de boldog birtokosa lett a díjnak. Amit egyébként, idézzük a primaprimissima honlapot, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, harminc év alatti, tehetséges fiatalok – „a jövő meghatározó személyiségei" – kaphatnak meg.

Figyelemre méltó, hogy öt évvel ezelőtt a bátyja, Zsikó Zoltán is ugyanezen elismerésben részesült. A fentiekből bizonyára az is érzékelhető, hogy Zsikó Zsuzsanna egy cseppet sem unatkozik. Most is javában készül újabb fellépésekre, népzenei énekes mesterkurzusok tartására, illetve a karácsonyi koncertsorozatára. A jövő évet tekintve pedig kezd összeállni egy különleges, a költő születésének kétszázadik esztendejére időzített Petőfi Sándor műsor. Zenével, prózával, a költő néhány életeseményének bemutatásával és természetesen az immár Junior Prima díjas Zsikó Zsuzsanna élményt jelentő énekével.