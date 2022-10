– A programjaink szinte az egész hetet érintették, hiszen hétfőn reggel kezdődtek és péntek estig tartottak. A munkatársaimmal együtt egy élvezetes és komoly kihívásnak éltük meg, hiszen sikeres volt, úgy láttam, örömet szereztünk vele a közönségnek. Mellette meglehetősen sok feladattal járt a lebonyolítása. Reméljük, hogy a korábbi tapasztalataink most is beigazolódnak, a sikeres események utáni könyvtárlátogatások emelkedésével. Az is örömet jelentett nekünk, hogy még mindig sokan vannak, akik rácsodálkoznak a gyönyörű létesítményünkre.

A legkisebbekkel kezdtünk

– Ez a baba-mama klubunk hétfő délelőtti eseménye volt. A kollégáim gitárral, hegedűvel, énekszóval örvendeztették meg a szép számú, anyukákból és a kisgyermekeikből álló közönséget. Tekintve a muzikális tartalmát, ezzel a rendezvényükkel kapcsolódhattunk a zenei világnaphoz is. Hiszünk abban, hogy a kicsik elvarázsolása hosszú távon is ideköti majd őket. Az óvodások és az alsósok is nagyon sokan járnak hozzánk a nekik kialakított mesés, játszós részlegünkbe.

Hétfő este rendezték meg az első felnőttprogramot.

– Bán Mór az általa írt Hunyadi-sorozatról tartott sok embert idevonzó színvonalas és nagyon jó hangulatú író-olvasó találkozót. Fantasztikusan összeszedett, részletes és lebilincselő előadást hallgathattunk végig. A közönség érdeklődéssel várja a sorozat új elemeit, amit a szerző eredetileg tízkötetesre tervezett, de az idei téli hónapokra várható a tizenkettedik megjelenése. A folyamatosan előkerülő anyagok bősége miatt, ami még csak Hunyadi Jánosról mesél nekünk. Tehát a sorozat újabb kötetei várhatóak még.

Hogy kerül a tégla az asztalra?

– Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy gyönyörű könyvtárban kuriózumnak számító kiállítást nyitottunk meg. „Dunaföldvári téglabélyegek, téglaégetés” témakörében Sváb Zoltán gyűjtő tartott egy nagyon érdekes előadást. A munkája során föltárta az ezzel foglalkozó helyi családok életét és a tevékenységük helyszíneit is. Természetesen a gyűjteményének egy részét kiállítottuk. Ezért látható itt körülbelül nyolcvan tégla, amik rusztikus látványukkal mindenki számára izgalmas pillanatokat okoznak. A téglák egy része dunaföldváron készült, a többi pedig országosan is különlegeségnek számít.

Sváb Zoltán gyűjtő nagyon érdekes előadást tartott (Beküldött kép)

A nyugdíjas új könyves író

– Répa Jenő Városszéli blues című könyvét ajánlotta az érdeklődőknek. Az alkotó, aki dunaföldvári származású és még a gimnáziumot is itt végezte el, még önmagáról sem állítja, hogy író vagy költő lenne, hiszen egész életében műszaki pályán dolgozott, de a munkái nyomán nyugodtan nevezhetjük annak is. Úgy gondolom, hogy a megjelentek ma is földvárinak tekintik, és nagy örömmel töltötte el őket az, hogy ma is „egy nyelven” beszélgethettek vele.

– Elégedetten tekinthetek vissza az országos könyvtári napokra, hiszen a többféle program szervezésével a közönség többféle csoportját is szerencsénk volt vendégül látni. Reméljük, hogy az év során gyakran visszatérnek még hozzánk.