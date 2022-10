A forrófejű, kőkemény bűnöző, Roger Sartet megszökik egy rabszállítóból, és a Vittorio Manalese vezette szicíliai maffiacsalád szolgálatába áll. Miközben egy hatalmas rablást készítenek elő, Sartet nyomába ered egy hozzá hasonlóan kemény zsaru, Le Goff felügyelő... Az Auguste Le Breton azonos című regényéből készült Szicíliaiak klánja megunhatatlan, örökérvényű klasszikus.

A kicsivel több mint kétórás játékidőben Henri Verneuil a francia filmgyártás eladott mozijegyeket tekintve egyik legsikeresebb zsánerrendezője mesterien építi a cselekményt, a kimért tempót váratlan fordulatokkal és feszült akciójelenetekkel fokozza, de a film képi világa is pazar. Van aki szerint a világ egyik legjobb krimije, elsősorban a Jean Gabin, Alain Delon és Lino Ventura hármasnak köszönhetően, akik játékukkal atmoszférát teremtenek és ez önmagában fél siker, de Morricone zenéje sem mellékes.

Úgy tudni, az 1969-es filmet Verneuil kétszer forgatta le: állítólag minden jelenetet franciául és angolul is eljátszottak, gondolva az amerikai piacra, ami ezúttal nem jött be. A tengerentúl nem aratott sikert, hiszen ott készült éppen elég gengszterfilm ebben az időben. A mai pörgősebb filmekhez szokott nézőknek lehet, hogy kevésnek tűnnek az akciójelenetek, de ettől még a Szicíliaiak klánja fél évszázadon túl is izgalmas, szórakoztató mozi.

