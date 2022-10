Egy film készült 2020-ban László Gábor rendezésében Mi svábok mindig jó magyarok voltunk címmel. Az alkotás kötődik Mucsihoz, úgy épül fel, mintha az egyik itteni kitelepített (aki az USA-ba került és az özvegye még élt a forgatáskor) mesélné el a történteket. A film már számos elismerést kapott, többek között a Lakitelki Filmszemlén, a Savaria Filmfesztiválon, a Magyar Mozgókép Fesztiválon és a Bujtor István Filmfesztiválon.

Mucsiban október 31-én mutatják be 14 órai kezdettel az I. Paplak Pikniken, az Együtt Mucsiért Alapítvány szervezésében. Az alapítvány kuratóriumának elnöke, Hilbert Viktória azt is elmondta, hogy legelőször itt szerették volna bemutatni a filmet, ám ez a járvány és más okok miatt nem jött össze. Most viszont, ha sok lesz az érdeklődő – mivel a helyiség kicsi ‒, 15 és 16 órakor újra levetítik.