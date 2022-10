A Művészetek Házában este hét órától kezdődött a Szekszárd Jazz Quartet jubileumi koncertje. Az 1982-ben alakult, eredetileg hármasfogatban vibrafon, nagybőgő és dob szólalt meg, majd ehhez a hangszer sorhoz csatlakozott a zongora is. A legendás, klasszikus négyes – dr. Hulin István, Lőrinczy Gyula, dr. Kelemen Endre és dr. Radnai Tibor – rengeteg koncertet adott Európa számos országában és hazánk kiemelt jelentőségű színpadjain, így a Zeneakadémián is. Munkásságukat tizenegy lemez is fémjelzi. Négy éve, az alapítók hagyományait megőrizve, újjáalakult a zenekar. Soponyai József a zenekar régi, oszlopos tagja jelenleg is játszik, dobol a csapatban és viszi tovább a negyven éves Szekszárd Jazz Quartet egyedi hangzását.