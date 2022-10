A centenárium alkalmából a megyeszékhelyen, a férjéről elnevezett Mészöly Miklós Emlékházban rendezvény várta a közönséget. Rubányi Anita múzeumpedagógus, előadóművész az állatszeretettől átfűtött Macskaregény, valamint a házi tűzhely körüli varázslást bemutató Főzzünk örömmel! című Polcz Alaine kötetekből olvasott fel részleteket.

A Szekszárdon is gyakran megfordult szerző személyét a könyvek mellett fotóösszeállítás is közel hozta a jelenlévőkhöz, akik erdélyi zakuszkát is megkóstolhattak a megemlékezésen.