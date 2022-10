Jun Kaneko az Egyesült Államokban (Omaha, Nebraska) élő, japán származású keramikusművész, a PTE MK díszdoktora. Díszdoktori avatására 2018-ban rendhagyó módon nem Pécsett, hanem a művész amerikai otthonában került sor, mivel egészségi állapota akkor nem engedte meg az utazást. Díszdoktorrá avatásának alkalmával Jun Kaneko felajánlott egy 2 darabból álló szoborcsoportot (egy pár a fejet formáló szobraiból) az egyetem számára. A szobrok szállítására és avatására most kerülhetett sor és az ÁOK új elméleti tömbjében találhattak méltó otthonra.

“Nagyon szép hagyomány a honoris causa cím odaítélése Egyetemünkön, melyet azok érdemelnek ki, akik aktív kapcsolatban vannak a PTE valamely karjával. Az viszont nem mindennapi, hogy egy ilyen hatalmas értékű alkotást kapunk”- mondta el dr. Miseta Attila, a PTE rektora. Azt is hozzátette: maga is utánanézett a művésznek, és azt találta, hogy egy rendkívül termékeny, világszerte elismert és a fiatal tehetségeket is támogató művészről van szó. Megjegyezte: “A két szobor jól illeszkedik a szép, modern épülethez is.”

A japán-magyar barátságról, a két nemzet közti jó rezonanciáról beszélt dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, aki szerint a két szobor “a szellem, a tudomány és a művészet harmóniája”.

“Különleges alkalom, amikor az orvoskar visszahívja egykori hallgatóit, bemutatja a közelmúlt eseményeit, üzenve, hogy akármerre járnak a világban, ide tartoznak. Díszdoktorunk alkotása olyan helyre kerül, mely új atmoszférát teremt a mindennapi élet találkozóhelyének. Felavatásának időpontja pedig az együvétartozás szimbólumává is avatja” - mondta el köszöntőjében dr. Bódis József, az UQA Kuratóriumának elnöke.

Fotós: Csortos Szabolcs / Forrás: univpecs

“Mit jelent a felsőoktatásban az, ha a különböző tudományágak találkoznak?” - tette fel a kérdést dr. Nyitrai Miklós, a PTE ÁOK dékánja, majd így folytatta: “A tudományon túl ma az oktatás a miliőről is szól. Ennek megvalósítása sokrétű, hiszen a mentális egészségtől kezdve a szórakozási lehetőségek biztosításán át a sportig terjedhet. Inspiráló környezetet kell ehhez teremtenünk, legyen büszke mindenki arra, hogy ide jár dolgozni, tanulni. A tudomány és a művészet hatnak egymásra. Mindkettő célja az élet titkainak felfedése, és ez most - a szobroknak köszönhetően - a mindennapokban is megjelenik campusunkon.”

“Ha Kaneko életének adatairól infografikát készítenénk, az bizonyosan egy rendkívül érdekes és szép képet mutatna. Olyan szép és okos kép lenne ez, mint amilyen produktív, eredményes, sikeres és tartalmas életműve. Művészi tevékenysége széles skálán mozog. Akár fest, akár agyagot gyúr, bronzot vagy üveget önt, akár nagy méretben készít közterekre szánt munkákat vagy kisméretű darabokat készít. Vagy éppen varázslatos díszleteket és jelmezeket tervez operákhoz, mint Mozart Varázsfuvolája, a Fidelio, vagy Puccini Pillangókisasszonya. Mindig és minden alkotásával közelebb visz minket világunk teljességének és összetettségének megértéséhez”- méltatta Kaneko életművét Nagy Márta keramikusművész, a PTE MK professor emeritája, majd hozzátette: “Saját karrierje építése mellett kiemelt figyelmet fordít a kreativitás és a magas színvonalú művészet segítésére.

Megalapította a Kanekót, melynek mottója és célkitűzése az Open Space, amely többféleképpen értelmezhető, de mindenképpen a szárnyaló elméről és az annak számára fontos terek megnyitásáról szól. Kiállításokon, előadásokon és oktatási tevékenységen keresztül teljesíti küldetését, hogy ösztönözze és felfedezze a kreativitást. Feleségével együtt társalapítója egy olyan művészeti központnak, amely évről évre nyújt fantasztikus lehetőségeket a világ minden tájáról érkező művészek számára. Jun Kaneko nagyszerű, szerény ember, korunk kiváló művésze.

A Pécsi Tudományegyetem küldetésének pedig szerves része és fontos feladata, hogy a legjobb művészeken keresztül valódi példát mutasson hallgatóinak. Azzal, hogy a Jun Kaneko-t díszdoktorrá avatta, a Pécsi Tudományegyetem egy kivételes, sokrétű, a lehető legmagasabb színvonalon alkotó kiváló művésszel gazdagodott.” Fusz György, a PTE MK tanszékvezető oktatója elmondta: Nagy Márta professzorasszony amerikai Fulbright ösztöndíja ideje alatt találkozott Kanekoval, majd mikor megpróbálták felkérni a PTE MK Művészeti Kar díszdoktorának, mindannyiukat meghatotta, hogy igent mondott.

“Európában a PTE-n kívül csak Angliában fogadott el hasonló címet, és - tudomásom szerint - Európában csak nálunk, itt, a PTE ÁOK új campusán van Kaneko szobor.”- jelentette ki. Fusz György arról a kedves fogadtatásról is mesélt az egybegyűlteknek, mellyel a művész omahai otthonában fogadta a PTE képviselőit. “Óriási műhelyei vannak, 6 méteres szobrokat is tud égetni a kemencében, csak a műhelyei kétszer akkorák, mint a Művészeti Kar teljes alapterülete”- idézte fel.

Megrendült egészsége miatt Kaneko sokszor kényszerű vendég egy, a lakhelyéhez közeli klinikán, ahová szintén elkísérhette a pécsi delegáció. “A klinika előtt a művész 15 méteres szobra áll, és a belső terekben is számos kisebb tárlat látható. Ekkor jutott eszünkbe először, hogy ha lehetőségünk lenne Pécsett egy Kaneko-alkotás elhelyezésére, méltó terepe lehetne ennek az orvoskar” - mondta el Fusz György, aki egyben a szállítási, és vámköltségek kiegyenlítését is megköszönte az ÁOK-nak.

Bár titokban vágytak erre, mind meglepődtek, amikor Kaneko a találkozás utolsó óráiban felajánlotta, hogy két szobrát is a Pécsi Tudományegyetemnek adományozza. “Látni fogják, hogy a 80 éves művész teljesen a mának dolgozik, alkotásai a ma érzéseit közvetítik”- húzta alá Fusz György. A ceremónia végén egy videóüzenetet lehetett megnézni, melyben az idős keramikus bemutatta a szobrok elkészítésének folyamatát és szerényen megköszönte a lehetőséget a PTE-nek.