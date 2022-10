Eszterbauer János egy reklámfilmmel indította előadását. A nézők láthatták nagyszerű pincészetét, borházának pazar ízléssel berendezett termeit, no meg a pompás borokat rejtő palackokat. Ezek a palackok, pontosabban az azokon lévő borcímkék voltak előadásának mintegy cölöpjei, s azokon lépdelve mutatta be nagy múltú famíliáját. Mert míg a legtöbb borász a grafikusok tervezte feliratokkal, rajzokkal hirdeti az üvegen borait, Eszterbauer a bor neve mellé családi képeket tesz.

A mai város ősidőktől kezdve forgalmas útvonalak mentén állt, s a dombokon a kelták, a rómaiak, majd a honfoglaló magyarok is termeltek szőlőt, készítettek bort. Előbb fehéret, majd mikor a törökök elől menekülő délszláv népek behozták a kékszőlőt, a kadarkát, csináltak vörösbort is. Később jöttek a német telepesek, a svábok, akik gyorsan magyarokká lettek – mondta – annyira, hogy az 1848-1849-es szabadságharcban sokan beálltak Kossuth seregébe. Köztük van egyik őse, Eszterbauer József is, aki később tagja lehetett annak a dalárdának, amelyikbe csak a szabadságharc honvédjeit fogadták be.