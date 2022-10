A márciusi fotó kiállítás, az áprilisi mesemondó verseny, a májusi népdal bemutató, a júniusi székely táncok versenye, a szeptemberi szüreti ünnepség után a hét végén néptánc találkozóval folytatódott a Sebestyén Ádám Székely Társulat jubileumi program sorozata. A kakasdi hagyományőrző együttes fél évszázada alakult meg, ezt a jeles évfordulót tiszteli meg a csapat olyan rendezvényekkel, melyek túlmutatnak a település, sőt, a megye határain is.

A község Faluházában szombaton délután öt órakor Sebestyén Brigitta egyesületi elnök köszöntötte a résztvevőket és egyúttal tolmácsolta az egyéb elfoglaltsága miatt távol levő Schellné Simcsik Orsolya polgármester üdvözletét is. A közönség ezután megtekinthette a néhai Sebestyén Ádámot, az alapítót bemutató kisfilmet, majd Szabóné Kiss Ágnes népdalénekes adott elő erdélyi dalokat.

A folytatásban az a fonó jelenet következett, amit még annak idején Sebestyén Ádám tanított be évtizedekkel ezelőtt az akkori táncosoknak. Ez a jelenet voltaképpen bukovinai életkép, a tájegységre és lakóira jellemző hagyományokkal, viselettel és eszközökkel. Egy újabb kisfilmben néhai Fábián Ágostonné kezdett bele egy olyan népmesébe, amit immár a színpadon – ugyancsak az elődök előtt tisztelegve – egy fiatal fejezett be. Ezt a bukovinai hangulatot erősítették tovább a kakasdi táncosok, Varga János művészeti vezető koreográfiái révén. A legkisebbektől a legidősebbekig valamennyi korosztály fellépett, ezért is viselhette joggal a rendezvény a Nemzedékek tánca megnevezést is.

A vendéglátókon kívül még kilenc – köztük egy Baranya megyei és egy Fejér megyei – néptánccsoport és három népzenész csapat is bemutatkozott. Így a telt házas rendezvény két és fél óráig tartott, egészen addig, míg műsor zárásként valamennyi résztvevő el nem énekelte Sebestyén Ádám kedvenc nótáját: Erdő erdő, erdő, marosszéki kerek erdő.