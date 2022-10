– A tárlat három közgyűjtemény tárgyait mutatja be, a Völgységi Múzeum mellett a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum, a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum gyűjteményének darabjai és magángyűjtők műtárgyai is megtekinthetők korabeli újságcikkek, litográfiák mellett. A kiállítás korábban nem látott levéltári érdekességeket is bemutat, úgymint Perczel Mór egy angol újságban közölt körözési leírását, és az emigráció éveiben született gyermekeinek Jersey-szigeteki anyakönyveit.