A német nemzetiségi kamarakórus a helikoni versenyműsorból adott válogatást. Harmonikán Pecze István kísért. A kórust Naszladi Judit tanár vezeti. A fuvola trió Andersen: Scherzino című művét játszotta. A könnyed és vidám hangulatú darabot a 9. D osztályos Földesi Lilien, a 10. D osztályos Katz Hajnalka és a 12. D osztályos Szőr Eszter élményszerűen adta elő. Zongorán Lozsányi Tamás kísért. A kamaracsoport felkészítő tanára Töttős-Erős Edina volt.

A 9. D osztályos Nagy Sára Flóra Dimitrij Sosztakovics Románc című alkotásával mutatkozott be. Zongorán Laki János kísérte. Az előadó a IV. Tolna Megyei Vonós Versenyen arany minősítést szerzett. Sára felkészítő tanára Authné Fuchs Márta.

Ezután zongoramuzsika következett. Elsőként a 9. B osztályos Friedmanszky Lilien és a 9. E osztályos Krizsán Barbara négykezes előadásában csendült fel Beethoven Esz-dúr kardtánca. Felkészítő tanáruk Erősné Máté Éva. Az Álmom története című, lírai Nekada művet a 11. B osztályos Balás Csilla Tekla adta elő. Felkészítő tanára Főglein Klára. A rézfúvós hangszerek közül a trombita mellett sokan kedvelik a lágy és árnyalt hangzású vadászkürtöt. Szóló és zenekari hangszerként is alkalmazzák. A 11. A osztályos Görcsös Ákos Robert Clérisse L’ Absent című művét játszotta, Lozsányi Tamás zongora kíséretével. A tanulót Kolozsvári Gábor készítette fel.

A hangversenyt gitárduó zárta. A 10. B. osztályos Régi Emese tanárával, Tóth Mónikával együtt mutatkozott be. Előadásukban Akis Filios görög származású, kortárs szerző hét évvel ezelőtt született alkotása, a Gengszterkölykök című opusz hangzott el. A jellegzetes hangzású és különleges technikával megszólaltatott darabban mindenki jól érezte a napjainkra is utaló jellemzőket. A hangversenyen a 11. C osztályos Lovasi Noémi és a 12. A osztályos Főglein Liza Kató konferált. Az ünnepi eseményre invitáló meghívót a 11. C osztályos Haskó Vanilla rajzolta.