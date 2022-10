Tizenöt évvel ezelőtt vehették kézbe az olvasók a Bonnharder Nachrichten című újság első számát. Mint ilyen, a megye egyetlen német nyelvű lapja. A Bonyhádi Német Önkormányzat kiadásában évente háromszor, alkalmanként ezerkétszáz példányban megjelenő, online módon is elérhető periodika híven beszámol a városban és környékén élő németek életéről, mindennapjairól, jelenéről, múltjáról, az egyesületek és csoportok tevékenységeiről.

A jubileumot a múlt hét végén, a Völgység székhelyén, a Perczel kúriában kulturális műsorral, zenei betétekkel színesített ünnepség tette emlékezetessé. A közönséget Kovács Ferenc, a Bonyhádi Német Önkormányzat alelnöke, önkormányzati képviselő köszöntötte német és magyar nyelven. Elsőként Filóné Ferencz Ibolya polgármester osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Mint egyebek mellett elmondta, az ember életében a tizenöt év kamaszkori időszakot jelöl. Ennek tudtában nem kétséges, hogy az újság előtt még hosszú idő áll.

– Bonyhád önkormányzata az elmúlt időszakban is a lehetőségeihez képest mindent megtett annak érdekében, hogy az itt működő civil csoportokat segítse és támogassa – folytatta a polgármester. – Így van ez a német önkormányzattal és a német nyelvű újsággal, a Bonnharder Nachrichtennel is. Mindenkinek szívből köszönöm önzetlen munkáját és bízom benne, hogy ebben mi is sokáig segíthetünk. Hiszen nagyon sokan, minden túlzás nélkül mondhatom, világszerte olvassák ezt a lapot.

Krémer György, a Tolna Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének titkára beszédében megállapította: a Bonnharder Nachrichten a bonyhádi, völgységi, Tolna megyei németség számára a nyelvi kötődést, az írott német szót illetően hiánypótló szerepet tölt be. Hozzátette, hogy a lap, mint kezdeményezés életre hívója Köhlerné Koch Ilona, a Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke volt, aki lelkes társra talált Lohn Zsuzsanna főszerkesztő személyében. Ezért a fáradozásért, amit egy nemzetiségi újság kiadása, ráadásul ingyenes terjesztése jelent, köszönet, elismerés illeti őket – húzta alá.

Lohn Zsuzsanna ugyancsak a mikrofonhoz lépett, és vetített képekkel illusztrált előadásában áttekintette a lap kezdettől napjainkig tartó időszakát. Ezután a német testvértelepülés, Treuchtlingen polgármestere kért szót. Kristina Becker gratulált a Bonnharder Nachrichten jubileuma alkalmából, és születésnapi ajándékot adott át Köhlerné Koch Ilonának. Ugyanezt tette Adam Bösz, a másik német partnertelepülés, Hochheim küldöttségének vezetője, a Bonyhád-Hochheim Baráti Kör elnöke is. Végezetül Köhlerné Koch Ilona köszönte meg mindenkinek az érdeklődést, a jelenlétet, és kifejezte azon reményét, hogy az újság még sokáig áll az olvasók rendelkezésére.

„A fáradozásért, amit egy nemzetiségi újság kiadása jelent, elismerés jár”