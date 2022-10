A történet a hat nyelven beszélő, litván zsidó családba született Romain Gary, a legismertebb XX. századi francia író életének első 40 évéről szól, aki katonai és diplomáciai karrierje mellett az irodalom zseniális rosszfiújaként tette le a névjegyét. A filmben központi szerepet kap Garynek (Pierre Niney) az édesanyjával való kapcsolata, Nina (Charlotte Gainsbourg) ugyanis már szinte nyomasztóan halmozza el szeretetével a fiát, belekényszerítve őt a sikereibe.

A film kettejük sorsát kíséri nyomon Vilnától Nizzáig a II. világháború eseményei közepette, központban az őket sújtó antiszemitizmussal. A hányattatások nem érnek véget, amikor Gary jelentkezik a francia légierőbe. Ugyan kinézetre elég francia, de mégiscsak zsidó. Végül Afrikában sorozzák be De Gaulle seregébe. Később Európa különböző részein teljesít küldetéseket, egy ízben hősiesen megmentve bajtársait.

Gary 1960-ban A virradat ígérete címmel megjelent könyvéből készült első filmet 1970-ben mutatták be. Az újabb változat 2017-ben készült Eric Barbier rendezésében, amely a múlt század grandiózus történelmi díszletei előtt, lebilincselően egyedi látványvilággal mutatja be az író életét. Egy igazán különleges mozi a síron és azon is túl tartó anyai szeretetről.

A Hajnal ígérete – 21.00 M5