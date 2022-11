Viktória hercegnő tizennyolcadik születésnapjának estéjén az angol trónörökös személye a brit hatalmi harc tárgya. Nagybátyja, Vilmos király haldoklik, így Viktória a trón várományosa, az ő kegyeiért verseng mindenki. A fiatal trónörököst ekkorra már évek óta megpróbálják behálózni a különböző érdekeltségű rokonok és politikai szereplők. Ezek között van a leendő királynő nagybátyja, I. Leopold belga király is, aki unokaöccsén, Albert hercegen keresztül szeretné kinyújtani kezét a brit trón felé. Albert és Viktória viszonyából viszont sima érdekkapcsolat helyett sokkal több lesz. De képes lesz-e az időközben királynővé koronázott ifjú uralkodó életét országának szentelni, szívét pedig egyetlen embernek ajándékozni?

Az eladható sztori és az elismerő kritikai visszhang ellenére Jean-Marc Vallée mozija 2010-es bemutatásakor mégsem volt favorit a pénztáraknál, ami gyakori a kosztümös történelmi filmek esetében, pedig Az ifjú Viktória királynő műfajának egyik jobb példája, és kifejezetten élvezhető alkotás. A nagy költségvetésű történelmi filmek egyik erőssége a jó szereposztás, Az ifjú Viktória királynő esetében is több remek alakításnak örülhetünk. A Sir John Conroyt alakító Mark Strong most is kiváló, mellette kiemelkedik Kent hercegnőjének szerepében Miranda Richardson és a címszerepet játszó Emily Blunt, akit a kritikai visszhang is tökéletes Viktória királynőnek látott. A szereplők mellett nagy hangsúlyt kapnak a díszletek és a kosztümök, amelyek olyan remekül sikerültek, hogy sokadik megtekintésre is elvarázsolják a nézőt. Nem véletlen, hogy látványvilágát Oscar-díjjal jutalmazták.

