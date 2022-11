A Sislay József Könyvtár az Országos Könyvtári Napok keretében két rendezvényt tartott, tájékoztatta lapunkat az intézmény. Még október első hetében a könyvtármozi kínálatából vetítették az Ízőrzők televíziós műsor Simontornyát bemutató részét. A filmben elkészített ételek receptjeit megkapták a jelenlévők, akik megbeszélték, hogy itt Kisszékelyben ismertek-e az adott ételek, vagy, hogyan készítik ezen ételeket a faluban.

A másik program a veszélyeknek kitett állatokról szólt, amelyek az időjárás változása miatt kevesebbszer jutnak vízhez, élelmeik pedig a termőföldek bekerítése miatt nem megfelelőek. Sajnálatos módon az engedély nélküli irtásuk miatt is csökken a fajok száma. Ezért a könyvtár könyveiből válogattak néhány állatokról szóló kötetet az olvasóknak, hogy jobban megismerjék az állatvilágot és ahhoz közelebb kerülhessenek.

Ékes László író szeptemberben volt a könyvtár vendége, író-olvasó találkozón mutatta be Szól a harmonika című könyvét. Az író már többször járt Kisszékelyben, az előadásmódja lekötötte a hallgatókat. Beszélt a szülőfalujáról és az ott végzett társadalmi munkájáról, ahol termet rendeztek be a régebbi idők berendezési tárgyaiból.

– Még a covid előtt választották Kisszékelyt Magyarország negyedik legszebb településének. A könyvtárunk, a Sislay József Könyvtár is próbál egyre inkább értéket teremteni, azzal együtt, hogy mi is küzdünk a helyzettel: manapság is kevesen járnak könyvtárba. Kisszékelyben a krimiket és a romantikus könyveket szeretik – mondta lapunknak Martina Zoltán közösségszervező - könyvtáros.

Hozzátette: a kisszékelyiek Nora Roberts J. D. Robb álnéven írt Halálos címkezdetű regénysorozatát kedvelik nagyon, valamint Julia Quinn: A Bridgerton család könyvsorozatát. Többen visznek kötelező olvasmányokat, vagy csak célirányosan keresnek kedvelt könyveket.

Kisszékelyi szelet

A mi erdőnk című kiadványban is méltatják Kisszékelyt, ott találtunk a Kisszékelyi szelet receptre. Hozzávalók: 4 tojás, 4 evőkanál cukor, 1 csomag sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 4 evőkanál liszt. A töltelékhez: 50 dkg túró, 1 csomag vaníliás cukor, 15 dkg porcukor, tejföl, zselatin fix, ízlés szerinti gyümölcs. Elkészítése: A tojásokat egy tálba felütjük, hozzáadjuk a porcukrot, a vaníliás cukrot, s habosra keverjük. Beletesszük a lisztet és a sütőport. Kivajazott tepsibe öntjük, 180-200 C-on megsütjük. Amíg kihűl, elkészítjük a tölteléket. A túrót, a procukrot és a vaníliás cukrot összekeverjük, majd annyi tejfölt teszünk hozzá, hogy krémes legyen. Ehhez adjuk a zselatin fixet. Rásimítjuk a tésztára, a tetjére pedig friss áfonyát és barackot teszünk, majd bevonjuk tortazselével. De ízlésnek megfelelően bármilyen évszakhoz illő gyümölccsel is készíthetjük.