– Hogyan kerül egy balassagyarmati alkotó Tolnára? Hogyan jött létre ez a kiállítás?

– Sokáig triatlonoztam – mondja Sztancsik József –, és Fadd-Domboriban is részt vettem jó néhány versenyen. Olyankor általában Tolnán aludtunk, megismerkedtünk az itteni kulturális központ, a Mag-ház egyik munkatársával, Makó Zoltánnal, s ő segített most a szervezésben.

– Milyen munkákat készít, és mióta?

– Falusi gyerek voltam, olyan közegben nőttem fel, ahol a parasztemberek mindig farigcsáltak, nem mentek el a bútorboltba, hanem megcsinálták és javítgatták a székeket, asztalokat, készítettek fakanalakat, helyrehozták a szekereket. Én is ügyeskedtem, mígnem főiskolás koromban találkoztam a művészettel. Láttam egy Borsos Miklós-kiállítást, egyszerű, letisztult formákkal, s úgy éreztem, hogy ezt én is meg tudnám csinálni. Neki is kezdtem, és nem ment. Nem ment ötödszörre, tízedszerre, századszorra sem. Sok küzdelem árán, 24-25 éves koromra jutottam el odáig, hogy na, ez már valamire hasonlít… Aztán már bátrabban nyúltam a fához, de mindig megmaradtam a paraszti élet, a népi gondolat- és hitvilág ábrázolásánál.

– Milyen főiskolára járt? Mi a szakmája?

– Érdekelt sok minden, kacérkodtam a színművészettel, a néptánccal is, aztán szülői ráhatásra a mezőgazdaság, a kertészet felé mozdultam. Kecskeméten végeztem, s később triatlon edzői diplomát is szereztem. Egy ideig testnevelő tanár voltam, s iskolaigazgatóként fejeztem be az aktív pályafutásomat.

Sztancsik József: hiányérzetem lenne, ha nem jeleníthetném meg szobrokban a mondandómat. (A szerző fotója)

– Máig edzősködik?

– Nem, tavaly azt is abbahagytam.

– Milyen sporteredményei voltak?

– Magyar bajnokságot többször nyertem, Európa-bajnokságon 12. hely volt a legjobb eredményem.

– Nem hiányzik a tanítás és a sport?

– Dehogynem! Aki évtizedeket tölt el valamivel foglalkozva, abban erős hiányérzet alakul ki, ha abbahagyni kényszerül.

A fafaragást abba tudná hagyni?

– Azt semmiképp sem szeretném. Akinek hiányzik valami szép az életéből, vagy akar és tud valamit üzenni alkotásaival a többieknek, annak mindenképp érdemes ezzel foglalkozni.

– Önnek mi hiányzik az életéből, és mit akar üzenni másoknak?

– Különösebb hiányról nem beszélhetek. Klott gatyás parasztgyerekből lettem pedagógus, remek családom, kitűnő barátaim vannak. Inkább úgy értendő ez, hogy hiányérzetem lenne, ha nem jeleníthetném meg szobrokban a mondandómat. De megjeleníthetem, bemutathatom, s üzenhetek általuk, hogy nekem mi tetszik ebben a világban, mitől érzem jól magamat. Hátha merítenek belőle, gyarapodnak általa, akik megnézik a kiállításomat.

– Milyen fával dolgozik?

– Többfélével, de a kedvencem a körtefa. Kemény, mégis nagyszerűen faragható. Egységes, tömör, jól tartja a színét. A cseresznye, a bükk, a dió is nagyon jó. A lényeg, hogy találjuk meg miből mit érdemes készíteni. Mi tükrözheti legjobban a közlendőt, ami nálam a szakrális szellemiséggel átitatott paraszti élet.