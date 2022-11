Ez alkalommal Bács-Kiskun megyéből jött el hozzánk a Garai Székelykör Egyesület, valamint Baranya megyéből, Magyaregregyről a Máré csillagai nevű gyermektánc csoport – közölte a polgármester. – Rajtuk kívül megjelentek bátaszéki, cikói és környékbeli lovasok is. Mindannyian ott voltak abban a menetben, ami a buszmegállótól a művelődési házig tartott. Természetesen saját fiataljaink is bemutatkoztak, így felvonultak népviseletbe öltözött óvodásaink és általános iskolásaink is. Mindent összegezve, több százan járultak hozzá ahhoz, hogy ez a mostani rendezvény is maradandó élményt nyújtson.

A polgármester azt is elmondta, hogy jómaga is beöltözött, jelesül székely ruhába és családjával együtt csatlakozott a vonulókhoz. A község körbejárása után a kultúrház biztosított helyszínt a programoknak, először a tánccsoportok fellépésének. A bemutatkozó csapatok tagjait a cikói szervezők palóclevessel és pogácsával vendégelték meg. Egyébként a falubeli asszonyok süteménnyel és zsíroskenyérrel is készültek, ezeket az étkeket a különböző állomásokon kínálgatták. Az ételt le is lehetett öblíteni, hiszen a legények egy kistraktorról frissen préselt szőlőlevet adtak a szomjazóknak. A zárást a késő estig tartó bál jelentette.

A táncokat betanító Garainé Fátrai Melinda (bal oldalon), mellette Hernerné Szőts Hajnalka iskolaigazgató

A felvonulók elé egyébként egy ismételten megújuló Cikó látványa tárult. Hiszen a Magyar Falu Pályázat révén az óvoda ősz elejére új tetőt, födém szigetelést és napelemeket kapott. Ez sokat jelent a fűtéssel való takarékoskodásban. Ugyancsak ezen pályázatnak köszönhetően valósult meg a járda rendbehozatala az Iskola téren illetve a könyvtárig tartó részen. A régi, repedezett és egyenetlen járda helyén immár térkövek sorakoznak a szemnek kellemesen, a lábnak pedig biztonságosan.

A BM-es útpályázaton elért siker a Perczel utca egy nagyobb szakaszának helyrehozatalát tette lehetővé. Az úttest itt új aszfalt burkolatot kapott, a vízelvezető folyóka szegélyekkel ellátva, kibetonozva, szó szerint biztos mederben továbbítja a csapadékot. A közvilágítás korszerűsítése révén pedig immár estefelé az egész településen energiatakarékos, ledes lámpák fényeskednek.