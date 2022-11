Baz Luhrmann rendező mindig különleges látványvilágú, izgalmas filmeket rendez, és a zenéhez is nagyon ért: ezt bebizonyította már a Moulin Rouge-zsal és A nagy Gatsbyvel is. Ezúttal a 20. század egyik legnagyobb sztárjának, Elvis Presleynek az életét mutatja be titokzatos menedzserének, a magát csak „ezredesnek” szólíttató Tom Parker (Tom Hanks) szemén keresztül.

Elvis (Austin Butler) története 1997-ben kezdődik, amikor a sztárénekes menedzsere, Tom Parker ezredes (Tom Hanks) a halálos ágyán fekszik, és próbál minket meg­győzni arról, hogy nem is volt ő olyan gonosz, mint ahogy mondják. A film tulajdonképpen egy szórakoztató történelemlecke: kapunk bevágásokat Elvis Presley gyerekkoráról, arról, hogy miképp vette őt észre Amerika, majd az egész világ.

Hogyan taszították le kis híján a trónról olyan vetélytársai, mint a Beatles és a Rolling Stones, mennyire sokkolta őt az anyja halála, és persze a zuhanás éveit sem hagyja ki a készítő. Az Elvis című film olyasmi, amit egyszer az életben mindenkinek látnia kéne, hiszen Presley egy ikon, egy korszak és egy műfaj arca, a róla készített mozi pedig egy gyönyörű főhajtás Baz Luhrmann és stábja részéről. Ráadásul a film bomba jó szórakozás, és bár nagyvásznon érdemes igazán látni, a több mint két­órás film tévén nézve sem okoz csalódást.

Elvis – kedd HBO 2, 19.30