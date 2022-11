A Mözsi Bartók Béla Női Kart az ötven évvel ezelőtti alapításától kezdve Schmidt Józsefné dirigálta. Később, 15 évvel ezelőtt a menye, Schmidt Zoltánné vette át a karmesteri teendőket. Folytatás azonban nem lesz, fél évszázadon át működött a kórus.

Utolsó fellépésük a tolnai templomban volt a múlt héten, egy mise keretében adtak jótékonysági koncertet. (A befolyt pénzből a helyi karitász szervezet vásárol majd tartós élelmiszereket, s adja át karácsony előtt a település szegény sorsú polgárainak.)

A mözsi női kar megszűnését ezen a rendezvényen jelentette be Rikker Józsefné kóruselnök. Szolgálatukat többen megköszönték a templomban, és kérték, hogy vigyék magukkal a szeretet lángját az ott átadott kis mécsesek formájában.

A karnagy, Schmidtné hálás szívvel gondol vissza az elmúlt másfél évtizedre. Azt mondja, hogy nemsokára eléri a hatvanadik életévét, s úgy érezte: elegánsabb a csúcson abbahagyni, mint azon túljutva már, lefelé ereszkedve. Idős szülei egyre több odafigyelést igényelnek, a gyerekei pedig most kezdik az önálló életet; családi okok is közrejátszottak döntése meghozatalában. Szétnézett, hogy kinek adhatná át a karmesteri pálcát, de alkalmas személy nem akadt. És a kórustagoktól is olyan visszajelzést kapott, hogy nem szeretnék, ha más venné át az énekkart. Élete egy szép és emlékezetes fejezete zárult le most.

Gálakórus minősítést is kaptak

A Mözsi Bartók Béla Női Kart 1972-ben alapították. Alapító karnagya Schmidt Józsefné volt, akitől a menye, Schmidt Zoltánné 2007-ben vette át dirigensi teendőket. Kezdetben húszan voltak, aztán, felment a létszám negyven fölé, majd megállapodott harminc körül. A tolnai és mözsi kulturális élet számos eseményén közreműködtek.

Felléptek a megye más településein is, továbbá, többek között Budapesten, Keszthelyen, Bécsben és Tolna német partnervárosában, Stutensee-ben. Repertoárjuk az egyházzenétől, a neves szerzők kórusművein át, a népdalokig terjedt. Félévszázados működésük során számos rangos elismerést begyűjtöttek: aranyminősítést, dicséretes arany minősítést, gálakórus minősítést.