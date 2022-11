Ócsai Krisztina, a rendezvény szervezője elmondta, az előadásra előzetes regisztrációval lehetett jelentkezni, mely ingyenes volt. Sok Hobó rajongó érkezett Bátaszékre Szekszárdról, Mohácsról, Bajáról és a szomszédos kisebb településekről is. A nyolcvan perces előadás hatalmas sikert aratott. Földes László felváltva mondott verset, majd énekelt, ami egyedüli előadóként hatalmas teljesítményt jelentett mind fizikailag, mind szellemileg.

A három géniusz egyike, akikről az előadás szólt Jim Morrison volt, aki amerikai énekes, dalszövegíró és költő volt a hatvanas évek végén. A népszerű amerikai The Doors rockzenekar vezető énekese és dalszövegírója volt. Számos verseskötete is megjelent, a filmezés is foglalkoztatta, 27 évesen, 1971. július 3-án halt meg Párizsban, a fürdőkádjában találtak rá. Azóta is rajongók és biográfusok találgatnak, hogy halálát kábítószer-túladagolás vagy az amerikai kormány által megrendezett merénylet okozta-e.

Az előadás végén Földes László készségesen válaszolt a kérdésekre és dedikált is (Fotó: Ócsai Krisztina/Cikádor)

Vlagyimir Viszockijról Hobó azt mondta, sosem láthattam őt, nem hallgathattam a dalait. Ő belehalt a létező szocializmusba, én túléltem. Viszockij gitárral kísért dalai már életében túlnőttek rajta. Az orosz sanzonhagyományok, a városi folklór, a kocsma-, katona- és börtöndalok megtermékenyítő hatására eredeti, kemény, humoros és tragikus dalokat költött kora ifjúságától kezdve. Több mint ezer dalt írt, néha egy-egy film számára is. Dalainak zömét életében nem adták ki, csak agyonjátszott magnetofon-felvételeken terjedt. Versei életében nem jelentek meg. Harminc filmben játszott.

A harmadik géniusz akiről az est szólt, József Attila költő volt. Az élet kegyetlen volt vele, hiszen félárva gyermekként ifjúsága tele volt lemondással és brutalitással, felnőttként pedig szembesülnie kellett a meg nem értéssel.

Az előadás végén a közönségből többen is beszélgettek Földes Lászlóval aki készségesen válaszolt és dedikált is. Bátaszékre egyébként idén már másodszor hívták meg. Ócsai Krisztina elmondta, a Déryné Program keretében szervezték ezt az előadást is.

A Déryné Program 2020 tavaszán jött létre Budapesten, azzal a céllal, hogy a minőségi kultúra ne csak a szűk elit kiváltsága legyen, hanem minden állampolgár hozzáférjen a kiváló előadásokhoz.