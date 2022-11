A múzeumbusz a kora délelőtti órákban a Paksi Városi Múzeum melletti parkolóban három általános iskola, a Bezerédj István, a Balogh Antal és a Gazdag Erzsi iskola diákjait fogadta, akik lelkesen ismerkedtek az interaktív anyaggal. Ezután helyszínt váltott, és a kora délutáni órákban a Csengey Dénes Kulturális Központ parkolójában még két általános iskola, a Deák Ferenc és a Rákóczi Ferenc suli tanulói kereshették fel. A diákcsoportok fél óránként váltották egymást.

A kiállítás újszerű, az iskolások számára is izgalmas módon mutatja be a költő pályáját. A buszra fellépve például egy mágneses fallal találkozhatunk, amelyre úgy kell elhelyezni Petőfi Az alföld című versének sorait, hogy azok illeszkedjenek egymáshoz, és a végén maga a tájegység is létrejöjjön. A gyerekek kipróbálhatnak minden játékot, eszközt, a busz hátsó részében például egy okos készüléken Petőfi relikviáiból készíthettek egyedi kollázst. A múzeumpedagógusoktól olyan kevésbé ismert részleteket is meghallgathattak, mint Petőfi Sándor és Szendrey Júlia megismerkedésének körülményei, vagy Arany Jánossal való találkozásaik száma.