Ez a nap a pásztornap, és szerdán ezt idézték fel Szekszárdon a Wosinsky Mór Megyei Múzeum vármegyeházán lévő kiállítóhelyén. Ott minden hónap első szerdáján van varrónap, amikor Binder Borbála múzeumpedagógus segítségével ismerkednek főleg gyerekek a mai világunkban lassan feledésbe menő kézimunkázással. Ezen a szerdán, közeledve a Márton naphoz, amely köztudott, hogy kötődik a libákhoz, libapásztorlány figurát varrtak.

Fotós: Makovics Kornél

Délelőtt a nagymama hozta el a négy unokát, fiút, lányt, óvodást, iskolást, hogy megismerjék ezt a régi módit, megtudják, hogy mi is a varródoboz, a gyűszű, a tű, s hogy miként lehet tűvel és cérnával helyes kis figurát készíteni. Ezt, a Varródoboz nevű varrónapot és a kézimunkázást is Binder Bori örökölte az előző múzeumpedagógustól, Szűcs Zsuzsannától, aki egyébként az édesanyja. Így, mondhatni, viszi ő is tovább a családi hagyományt. Mert otthon is ápolták ezt, szövőszék is volt lakásukban.

Fotós: Makovics Kornél

Most a hagyományápolás, ízlésformálás mellett élményt ad, és az alkotás örömét is nyújtja a résztvevőknek, akik az elkészült, nagyobb tenyérnyi, levendulával kitömött libapásztorlány babákat haza is viszik. Tették ezt délelőtt a gyerekek, délután pedig a felnőtt asszonyok, akik szintén kedvet kaptak a kézimunkázáshoz. Egyébként a Varródoboz a hónap más napjain is működik, mikor csoportok jönnek megtanulni, hogy a gépek, automaták korában is lehet kézzel, kézimunkával pompás dolgokat készíteni.