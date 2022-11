Kézműves foglalkozás, valamint liba futóverseny is várja a vendégeket november 5-én, szombaton a dunaföldvári Márton-napi rendezvényen. A 14 órakor boráldással, és borlovagok avatásával kezdődő eseményt egyebek közt koncertek és kalandjátékok is színesítik, de a Dunaföldvári Öreghegyi Pincék Egyesülete által kiállított veterán motorokat is szemügyre lehet majd venni a mulatságon. Az eredményhirdetés után végül 17 órakor megkezdődik a szuper hangulatú, zenés, lampionos felvonulás is.