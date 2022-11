Nicky Spurgeon (Will Smith) is egy közülük. A félrevezetés nagymestere a „szakma” legjobbjai közt nőtt fel, ezért nem is csoda, hogy felnőve a legjobbá válik. Pechjére azonban megismerkedik egy igazi aranyásóval, Jess-szel.

Mondhatnánk, hogy ezzel a nőtípussal emberére talált, azonban nem így van. A lány nagyon megtetszik neki, ezért a szárnyai alá veszi, azonban kis idő elteltével rájön, hogy beleszeretett, ezért elhagyja.

Az aranyásó egy olyan nőtípus, aki szintén megvezeti áldozatát, hiszen szerelmet színlelve vadászik igen gazdag férfiakra, tehát tulajdonképpen áruba bocsájtja testét, amiért cserébe eltartják. Sajnos manapság a kifejezés egyre elterjedtebbé válik, mivel sok fiatal így akar érvényesülni, előbbre jutni, mindazonáltal ez nem egy új jelenség.

Múlnak az évek és egy munka kapcsán – mindketten ugyanazt az embert akarják átverni – újra találkozik mester és tanítványa. Nicky-ben nem múltak el az érzések, bocsánatot akar kérni a lánytól, aki viszont látszólag már túllépett a férfin. Vajon lehet ebből még igaz szerelem?

