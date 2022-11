Lionel Essrog (Edward Norton) számára nem sok babér teremne árvaként, ám mindez megváltozik, amikor Frank Minna magánnyomozó (Bruce Willis) több társával együtt kihozta őket az árvaházból és állandó, ámde veszélyes munkát ajánl nekik. Egy átlagosnak induló nap azonban nem várt módon ér véget, Minna holtan végzi, Lionel pedig úgy dönt, mindenáron kinyomozza a gyilkos személyét és ebben nem akadályozhatja meg sem a New Yorki alvilág, sem Tourette-szindrómája.

A 2019-ben bemutatott Árva Brooklyn Edward Norton második rendezése a 2000-es Ég velünk után. Jonathan Lethem azonos című neo-noir regényén alapul, nagyon szabadon értelmezve az írott verziót, közben mégis megőrizve az alapmű szellemiségét és hangulatát. A forgatókönyvet is jegyző Norton az eredeti történethez képest például a cselekményt is áthelyezte napjainkból az ötvenes évekbe, a különbségek miatt így a film azok számára is tartogat meglepetéseket, akik már olvasták Essrog kalandját.

Van aki hosszúnak és terjengősnek tartja az Árva Brooklynt, hiszen csaknem két és félórás film, ráadásul a történet, a nyomozás bonyolult, több szálon fut a Tourette-szindróma alapos ábrázolása – ismétlődő, akaratlan mozgások, hangadások, a helyzethez nem illő szavak – is nyomasztó lehet kissé. Aki tehát könnyű kikapcsolódásra vágyik, inkább keressen mást, a csavaros noirok kedvelőinek viszont nem mindennapi élményt nyújt az Árva Brooklyn. Ráadásul igazi sztárparádét láthatunk az oldschool nyomozós filmben, amelyben Edward Norton, Bruce Willis, Willem Dafoe, sőt még az egyébként kevésbé nagy kaliber Alec Baldwin is nagyot alakít.

