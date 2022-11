A könyv szerzője a szekszárdi születésű, korábban Tolnán, jelenleg Szegeden élő Cziráki Dávid, aki a Bezerédj István Technikumban kedden délután mutatta be az érdeklődőknek a nyomdát nemrég elhagyó könyvét. A grafikus, céges arculat tervező képalkotó tehetségét ez alkalommal regényben is bizonyította.

A történet folytatásában Geri egy napon megismerkedik a vitorlázás világával. Miközben életének ezen fordulópontja elhozza számára a várva várt sikereket, barátokat és az őszinte szerelem lehetőségét is, addig az iskolában elszenvedett agresszió időről időre visszarántja őt lelki börtönébe. A szorgalom, a tehetség és a kitartás által szerzett élmények vajon elegek lesznek-e ahhoz, hogy begyógyítsák az újabb és újabb sebeket?

A Szélvadász azon túl, hogy bemutatja az iskolai bántalmazás súlyos lelki hatásait, emlékeztet minket azokra az értékekre, amelyek bár sokunkban ott vannak, de a kirakat világunk megteremtése közben könnyen elvesznek.

A könyv ezeket a fontos pszichológiai és szociális témákat könnyed nyelvezettel, laza stílussal teszi élvezetessé és érdekessé, miközben kicsit – a szerző önéletrajzi elemei révén – megtanít bennünket vitorlázni is.

Cziráki Dávid és regénye, a Szélvadász (Beküldött fotó)

Olvasson bele a regénybe!

„Geri fel sem fogja, hogy mi történt. Végtelen boldogság járja át a szívét. Megnyugtatja a tudat, hogy Petra is úgy tekint rá, ahogyan ő.

Amikor a rendezőhajó elindul a kikötőből, Geri is vízre rakja hajóját. Az erősödő szél és a sűrűsödő felhők láttán a rendezők úgy döntenek, hogy nem mennek messze a kikötőtől, hanem a közelben állítják fel a pályát. Emiatt a mezőny gyorsabban is ér a rajtvonalhoz. Amikor Geri is odaér, a

narancssárga zászlós hajón azonnal Petrát keresi. Amikor meglátja őt, a lány is ránéz. Tekintetük találkozik és egymásra mosolyodnak. A Szélvadász jó vitorlástanonc módjára köszönti a rendezőhajót:

- A HUN100-as Pattern Vica rajteljárásra jelentkezik!

- Jól van, köszönjük! – nyugtázzák.

Majd amikor elindítják az 5 perces visszaszámlást, elkezdi keresni a méregzöld hajót. Csakis rá koncentrál, őt akarja a leginkább legyőzni. Látja, hogy ebben a szélben mindketten ugyanolyan jól tudnak vitorlázni, így a köztük lévő csatát a leleményesség és a taktika fogja eldönteni. Három perc arajtig!

- Gyerünk Vica! Meg tudjuk csinálni, nem félünk senkitől. Nem hagyom, hogy megrémisszen. Győzni fogunk! – biztatja hajóját Geri, majd amikor már csak 1 perc van a rajtig, teljesen rátapad riválisára.

Az egész mezőny a rajtvonalon cirkál és próbál helyezkedni a nagyobb széllökésekkel nehezített körülmények között. Az utolsó 10 másodpercben Geri lendületből akar rajtolni.

5, 4, 3, 2, 1, rajt!”