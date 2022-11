Útközben két menekülő bűnöző kér segítséget tőlük, akik át akarnak jutni a határon. Egyikük szemet vet a nőre, aki talán, hogy férjét provokálja - belemegy a játékba. Tom úgy tesz, mintha semmit sem venne észre, s mire ráébrednek az idegen valódi szándékára, már csapdahelyzetbe kerültek.

A Veszélyes vizeken egyszerű forgatókönyvű, de végig nagyon feszült hangulatú triller, remek színészi gárdával. A főbb szerepekben Meryl Streep, Kevin Bacon vagy John C. Reilly látható. A filmet eredetileg 1994 nyarán mutatták volna be, de a Universal, teljes joggal megijedt, hogy a nézőket nem érdekli majd a Forrest Gump és a True Lies – Két tűz között árnyékában. A premiert így őszre halasztották, amikor is a mozi közepes sikerrel futott, de később, a házimozis és a tévés bemutató idején behozta a lemaradást. A film rendezője az a Curtis Hanson, akinek olyan korábbi pszicho-thrillereket köszönhetünk, mint a Halálos barátság vagy A kéz, amely a bölcsőt ringatja.

A '90-es évek elején egyre többen kísérleteztek azzal, hogy komoly alakításaikról ismert sztárokat vettek rá, próbálják ki magukat egy akciófilmben. Olyan színészek is, akikről az utolsó, amit gondoltunk volna, hogy a mozivásznon fegyvert ragadnak, már csak az újfajta kihívás kedvéért is engedtek a csábításnak. Ilyen volt ez a film is, amelynek egyik főszerepéhez Meryl Streepet sikerült megnyernie a rendezőnek, akinek azóta is ez volt az egyetlen akciófilmje. Sokak szerint hiba volt, mert nem volt elég hiteles akcióhős, ennek ellenére a figura kétségtelenül kapott némi intellektuális színezetet.

A film hitelességét egyébként az is erősítette, hogy eredeti, vizes környezetben vették fel, kaszkadőrök nélkül, amely több életveszélyes helyzetet okozott. A felvétel során például Mery Streep egy jelenetben lesodródott a csónakról, és félő volt, hogy belefullad a vízbe. A Veszélyes vizeken jó film, akár többször is meg lehet nézni.

Veszélyes vizeken – kedd 21.00 Filmcafe