A publikumot illető jelző teljes mértékben indokolt, hiszen telt ház tapsolt a fellépő művészeknek, azaz a Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola tanárainak. Az ünnepi ráhangolódás jegyében tartott díjmentes koncerten a zeneirodalom különböző korszakaiból csendültek fel szóló- és kamaraművek.

Kovács Zsolt (trombita), Höninger Balázs (trombita), Kolozsvári Gábor (harsona) és Höninger Zoltán (harsona) Hidas Frigyes Quartettino I. V. tételét adta elő. Koós Zoltán (vibrafon) Bach a-moll hegedű-szólószonátáját mutatta be. Lászlók Éva és Tóth Mónika (gitár) Joseph-Hector Fiocco Allegro című opuszával aratott sikert. Ágostonné Béres Kornélia (fuvola) és Lozsányi Tamás (orgona) Wolf­gang Amadeus Mozart C-dúr Andante című művét szólaltatta meg.

Kovács-Buzás Márta (hegedű) és Laki János (zongora) Fritz Kreisler Tempo di Minuetto című kompozícióját játszotta. Kolozsvári Gábor és Laki János Leopold Mozart D-dúr concerto I. és II. tételével is megörvendeztette a publikumot. Pintér Gabriella (ének) és Lozsányi Tamás (orgona, zongora) együtt mutatta be Wolf­gang Amadeus Mozart Tu virginum corona – Exsultate, jubilate 2. tételét, majd később Britten The Nurse’s Song című művét is.

Töttős-Erős Edina (fuvola) és Laki János Carl Reinecke Ballade című darabját adta elő. Kolozsvári-Kiss Kata Diána (klarinét) és Lozsányi Tamás (zongora) duója révén csendült fel Camille Saint-­Saens zeneszerzőtől a Sonate I. tétel Op. 167. Ezután Liszt Ferenc E-dúr legendája hangzott el Laki János tolmácsolásában.