Sokan szeretik, úgy is, mint művészt, és úgy is, mint embert. Sokan szeretik, ez érezhető is volt Stekly Zsuzsa bonyhádi tűzzománckép-készítő háromszázadik tárlatán, ami pénteken nyílt, hazai pályán, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban.

Az 56 művet az előző napon helyezte el a kiállító terem falain az alkotó, férje, Kovács János hathatós segítségével. A képek frissek, az utóbbi 2-3 évben készültek, a bonyhádi közönség még nem láthatta őket, mert ott 2019-ben volt utoljára Stekly-kiállítás. Jövőre is lesz mit ünnepelnie a zománcművesnek: ismét egy kerek szám; ötven éve kezdett játszani a képégető tűzzel. Abból az alkalomból Szekszárdon tart kiállítást. Alkotásai hittel telítettek, akkor is, ha virágokat vagy vízparti csendéletet ábrázolnak. Munkáinak jelentős része bibliai témát dolgoz fel.