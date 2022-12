– Most is, ahogy már évek óta, azzal a céllal gyűltünk össze, hogy szívünkből szólóan hálával énekeljünk ezzel is készülve a kis Jézus születésére – számolt be az eseményről Biliczkiné Máté Mária, a Mucsfai Dalkör vezetője, akitől megtudtuk, a koncerten kilenc fellépő volt: Farkas Béla egy cikói hagyományőrző tárogatóművész, a harci Rozmaring Dalkör, az Aparhanti Dalkör, a sárpilisi Tüskerózsa Dalkör, a Nagyvejkei Dalkör, a Regői Népdalkör, a Nagymányoki Székely Kör, a Mucsfai Dalkör, valamint a szintén mucsfai Kemény Jánosné, aki verset mondott.

A fellépők szép, meghitt hangulatú műsort adtak, amely a Csendes éj közös eléneklésével zárult, tárogatókísérettel. A csaknem kétórás adventi programot a kultúrházban egy szeretetvendégség zárta. A koncerten nem csak helyiek vettek részt, érkeztek Bonyhádról, Kakasdról és Szentgálszőlőhegyről is.