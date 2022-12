Az érdeklődők a Csengey Dénes Kulturális Központban kísérhették figyelemmel a rendezvényt.

– Örömmel nyugtázhattuk, hogy gyakorlatilag nem maradtak üres székek – mondta el lapunknak a szervezők nevében Gárdai Ádám. – A hangulat családias volt, hiszen a fesztiválnak mint közös találkozási helyszínnek és eseménynek köszönhetően a jelenlévők szinte mindegyike ismerte egymást. Így a szünetekben felelevenítették egykori, közös élményeiket. Akár sajt és rétes kóstolás, egy-egy pohár jóféle hely bor megízlelése közepette, hiszen a kézművesek most is kínálták ezeket a finomságokat. Azt is hadd tegyem hozzá, hogy a határon túlról, Galántáról, Kézdivásárhelyről és Zentáról is megérkeztek barátaink, akik ugyancsak remekül érezték magukat a paksi vendéglátók társaságában.