Uram, hozz békét! a címe Siklósi Krisztián új dalának, amelynek keletkezési körülményeiről korábban itt írtunk. Az alkotói magányban született alkotás – ami a szerző szavaival élve, Isten engedelmével és segedelmével öltött formát – egyfajta karácsonyi fohász a béke iránt. A külső és a belső béke iránt is. A dal szövegét és zenéjét is a Csurgó zenekar frontembere szerezte.

A szerzeményhez készült klip - amelyben közreműködött Siklósi Alíz (ének), Siklósi Edit és Siklósi Panna - premierjét december 11-én tartották a legnagyobb videómegosztón. Siklósi Krisztián a megjelenés kapcsán a gondolatait is megosztotta a Csurgó YT-csatornáját követőkkel. Azt írta: „Az idei év telis-tele volt boldog pillanatokkal, ugyanakkor fejünk felett lebegett a közelben tomboló háború. Tavasszal volt jótékonysági koncertünk is, és most karácsonykor is úgy érezzük, ismét fel szeretnénk hívni a figyelmet a hála és a béke fontosságára. A külső, és a belső békére is... Gondoljunk a dal hallgatásakor azokra, akiknek nehéz karácsonyuk lesz és engedjük, hogy a béke minden házba és szívbe betaláljon!” – zárta sorait az énekes-dalszerző.