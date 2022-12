A hosszú szünet után, tavasszal az 55 éves jubileumát ünnepelte a Bartina Néptánc Egyesület a Babits színpadán, s ez az adventi az idei második ilyen nagy műsora, amelyre most a szokottnál is lelkesebben készült az együttes.

Szombaton délután és este, kétszer is bemutatták fergeteges táncaikat, mert a Babits kulturális központ színháztermének bő fél ezres nézőtere egy előadáshoz kicsinek bizonyult volna.

Az együttes mind a nyolc csoportja szinte kivétel nélkül új koreográfiákkal készült, volt több, amelyet ősszel kezdtek tanulni, s többeknek ez volt az első nyilvános szereplése. Ezzel az aventi műsorral debütált a két új művészeti vezető is. Ugyanis Matókné Kapási Julianna, aki sok évtizeden át vezette a Bartinát, leköszönt tisztéről, utána majd két évig az egyesület elnöke, Jóföldi Gabriella menedzselte a csapatot, s néhány hónapja irányítja a felkészülést a táncoktató házaspár, Tóth-Mihó Erika és Tóth Zoltán. Jula, ahogy Matóknét legtöbben hívják, most is ott van az együttesben, egyik csoport az ő koreográfiáját tanulta be.

A délutáni előadáson Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere köszöntötte az együttest és a nézőket, s volt egy másik feladata is, átadta a Szekszárd városért a kultúra erejével kitüntetést Huszárikné Böröcz Zsófia néptánc oktatónak, aki húsz éve van a Bartinában, és húszéves jubileumát ünnepelte két táncos, Kasó Ferenc és Kasó Gergő, akik szintén megkapták ezt az elismerést. A Bartina plakettjét pedig most, a Babits színpadán vette át Bősz Miklós, aki harminc éve táncosa, s Nyemcsók Palkó néptánc oktató, aki tizenöt éve tagja az együttesnek.

A több mint kétórás műsor folyamán a Tarsoly együttes zenéjére sorra bemutatkozott táncával a Bartina nyolc korcsoportja, a Kezdők, a Palánta, a Töpörtyű, az Apró, a Gyerek, a Siheder, az Ifjúsági csoport és a felnőtt együttes. A koreográfiák nagy részét először láthatta a közönség.

A pompás műsor vége felé megelevenedett a székely mesevilág, Sebestyén István bukovinai mesemondó Ádámról és Éváról szóló vidám történetét mondta, s ehhez kapcsolódott a koreográfia.

A zárás pedig egy régi karácsonyi hagyományt elevenítette fel, a regölést. A fergeteges tánc után pedig egy nagyszerű összkép zárta a Bartina adventi műsorát, feljött a színpadra az egyesület valamennyi táncosa, s több mint kétszázötvenen kívántak kellemes ünnepet.