A téli napforduló ünnepe a keleti pusztai népeknél, így őseinknél is a legkiemelkedőbb örömnap lehetett. A kínai krónikák már a hunok esetében is feljegyezték a sötétség fordulójának megünneplését. A turáni népek hitvilágában ez a nap a megújulást az újjászületést is jelképezte. A sötétség átfordulását a világosságba, ez volt Karacsun, (azaz Karácsony) ünnepe.

A Tolnai-Turán Hagyományőrző Sportegyesület tagjai minden évben naplementekor meggyújtott szertűzzel teszik emlékezetessé eme jeles napot. A tűz lángjait másnap hajnalig őrizik. Az év leghosszabb éjszakája kiváló lehetőséget ad az elmélyülésre, beszélgetésre és ismerkedésre. Ennek okán az idei évben nem csupán az egyesület tagja vettek részt az Iván-völgyben megrendezett eseményen, hanem minden érdeklődőt szívesen fogadtak.

Az este folyamán érkezett több tucat vendéget a hagyományőrző fiatalok egy fotókiállítással berendezett jurtával fogadták, amelyben az érdeklődők megtekinthették az egyesületük elmúlt éveinek főbb momentumait, eredményeit valamint a csapat tagjai által készített korabeli fegyver- és vért rekonstrukciókat.

A hidegre való tekintettel a szertűz mellett egy melegedő sátort is biztosítottak a szervezők, ahol egy kis meleg étel és ital mellett beszélgethettek és ismerkedhettek a rendezvényre látogatók.