A koncert, rendhagyó módon, idén nem énekekkel, hanem egy pódiumműsorral kezdődött. Charles Dickens Karácsonyi ének című kis tanmeséjét dramatizálva adták elő a fiatalok, a mesélést meg-meg szakítva táncokkal, dalokkal. Bemutatták a zsugori, kapzsi Scrooge úr karácsony éjszakáját, mikor szellemek idézték fel a régi karácsonyait. Azt, amikor ő szenvedett, majd amikor közönyössé válva ő okozott bánatot másoknak. S a mese végén a hidegszívű, magányos pénzember ismét jó lesz, örömet szerez másoknak.

A szünet után, a műsor második része nem karácsonyi dalokkal kezdődött, mint az szokás volt a korábbi évek adventi koncertjein, hanem azokkal az énekekkel, amelyekkel elmúlt hónapok nemzetközi, országos vagy régiós versenyein sikereket értek el a színpad tagjai, amelyekkel dobogós helyre kerültek, aranyérmeket hoztak. Olyanokkal, amelyekből érződött az együttérzés, a szeretet.

Ekkor tizenöten, köztük a régiek is szerepeltek, akik ma már dolgoznak, egyetemen tanulnak. Volt, aki Angliából érkezett a koncertre. Szép színészi produkció is volt a Vörös malomból Mima dala, vagy a Funny Girlből a Majdnem komplett sztár, a Nyomorultakból a Házmester dala vagy a Hairspray - Good Morning Baltimore, a Feeling Good, a Scorpions - Still Loving You, s lehetne még sorolni.

A karácsonyi hangulatot idézte a Szanditól megismert Álom, édes álom, az Óz a csodák csodája betétdala, a Santa Claus, az Andersen meséből a Gyufaárus lány dala, s a finálé, amelyet valamennyien együtt énekeltek, a Játékkészítő című musicalből az Álmodd meg a csodát!