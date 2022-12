Mikor a lámpák elhalványultak, felcsendült a Bing Crosbyval híressé lett White Cristmas a quartet hangszerelésében, majd finoman jazzesítve a legnépszerűbb, legtöbbet énekelt, 18-ik században írt magyar karácsonyi ének, a Mennyből az angyal. Utána, pár percre a telet varázsolt elénk egy klasszikus számmal, a Winter Wonderlanddal, szaxofonján Matók Ákos. Ezt követte egy másik sokat énekelt szám, Pásztorok, pásztorok.

Hajdan, az alapítók korában a kvartett zenéje jazz sztenderdekből, saját szerzeményekből és klasszikus zenei átiratokból állt. Az utódok hangversenyein az első kettő ott volt, most az utóbbit is követték, mikor felcsendült Barta Balázs gitárjátékával, Debussy Claire de lune, Holdfény című műve.

Ezt követően a hagyományokhoz is hű zenészek eljátszották az elődök, alapítók, Kelemen Endre és Lőrincz Gyula szerzeményét, a karib nyarat idéző Caribbean Silence-t.

Még néhány karácsonyt idéző számot játszott a kibővült quartet, Matók Ákos és Barta Balázs, a trombitán játszó Cseke Gábor, a basszusgitáros Szűts Huba Ákos, és aki több mint harminc éve az ütemet adja, a dobok mellett ülő, Soponyai József, majd a hosszantartó vastapsot követően a Szekszárd Junior Stars Big Band közel húsz fiatal, jórészt érettségi előtt álló, vagy nemrég érettségizett zenésze folytatta a koncertet. Első számuk, a már klasszikusnak számító Mouse, megelevenítve Disneyland hangulatát. Ezt követte parádés szólókkal több örökzöld, így a közelgő telet idéző Dean Martin Let it snow.

A két együttesnek ez volt idei utolsó koncertje, ünnepélyessé tették az adventet, a karácsony-várás heteit.

A Szekszárd Jazz Quartet elődjét, a Jazz Triót három zenekedvelő szekszárdi fiatalember, a megyei kórház két főorvosa, dr. Kelemen Endre és dr. Radnai Tibor, és a megyei tervező vállalat építésze alapította 1972-ben. Kelemen Endre zongorázott, Lőrinczy Gyula bőgőn játszott, Radnai doktor pedig dobolt. Tízéves volt a trió, mikor Szekszárdra költözött dr. Hulin István baleseti sebész, egyben jazz-zongorista, ekkor lett a trióból a Szekszárd Jazz Quartet, egy fantasztikus csapat. A zongorához dr. Hulin István ült, Kelemen főorvos pedig egy számára is új hangszeren, a vibrafonon játszott.

Múltak az évek, dr. Radnai Tibor, majd Lőrinczy Gyula halála után Soponyai József és Béres János lépett az együttesbe. Az hosszú évek során számtalan koncertet játszottak Európa számos országában és hazánk kiemelt jelentőségű színpadain, így a Zeneakadémián is. Az együttes 11 lemezt készített az évek alatt, melyeken nagyrészt saját szerzemények szerepelnek. A zenekar 2018-ban újjáalakult. Az új tagok nagy tisztelettel vették át az alapítótagok tradícióit. Soponyai József a zenekar régi, oszlopos tagja jelenleg is játszik a zenekarban és viszi tovább a Jazz Quartet egyedi hangzását. A jelenlegi tagok: Soponyai József (dob), Matók Ákos (szaxofon), Cseke Gábor (trombita), Barta Balázs (gitár) és Szűts Huba Ákos (nagybőgő).

Makovics Kornél Művészetek Háza Képek címen e-mailben küldte, ezeken a Jazz Quartet.