A csapat emellett több klippel is jelentkezett már. A szekszárdi születésű költő, Baka István alkotásai közül az Alkony, a Sovány vizekből és a Hat tyúk megzenésítése jelentette az első lépéseket. Tavaly az újabb jelentős állomást Csukás István Étellift a pokolba című verse jelentette. Ez év nyarán pedig Aranyosi Ervin Fent ülök éppen című költeménye ihlették meg az együttest. Ezek a klipek a zenekar saját – elsősorban Fenyvesi Gábor – ötletei alapján, jobbára baráti segítséggel készültek.

Fotó: Facebook/Csobogó együttes

A közelmúltban a Csobogó újabb szintet lépett. Az adventi koncertekre készülve– amelyekből decemberben nyolc is akadt az ország különböző részében – Kosztolányi Dezső Karácsony című versére írt zenét Varga Jenő, az együttes vezetője. A hangszerelést Kálló Kamill baráti segítségével a zenekar maga készítette, miképpen a hangfelvételeket is, itt Szekszárdon, a próbateremben kialakított stúdióban. A klip helyszínéül egy szintén szekszárdi borászat, a Takler Kúria konferenciaterme szolgált. A filmfelvételeket profik készítették. Az ezúttal is Fenyvesi Gábor ötleteire épülő klippel Pomsár Tamás és Szűcs István operatőrök láthatóan remek munkát végeztek, Tamás vágóként is elismerésre méltóan helyt állt.

Remek zene, színvonalas előadás, szép környezet, Ganczer Anna, a Babits Mihály Általános Iskola iskola első osztályosának lírai szépségű tánca: mindez tökéletesen illik a vers mondanivalójához. Az összkép üde színfolt a mostanában felhangzó, sok-sok karácsonyi, ünnepi dal között. A Decsi-Kiss András (gitár), Horváth Tamás (basszusgitár), Fenyvesi Gábor (ritmushangszerek, vokál) és Varga Jenő (ének, 12 húros gitár) összeállítású négyesfogatnak és a stáblistán szereplő valamennyi közreműködőnek sikerült egy igazán ünnepi, szívmelengető klippel megörvendeztetni az egyre bővülő rajongótábort.