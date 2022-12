A Babits Mihály Kulturális Központ az idei évben is megrendezi ünnepi, több hetes rendezvényét, amelynek egyik fellépője Kovács Gergő énekes, akit arról faggattunk, hogy milyen érzésekkel lép színpadra az idei advent időszakában. Hogyan éli meg művészként az egész világot lesújtó borzalmakat, hiszen a járvány még velünk van, és háború dúl nem messze tőlünk.

– Vegyes érzések vannak bennem. Ilyenkor minden elcsendesül, készülünk az ünnepekre, de nehéz gondtalanul hozzáállni az adventi időszakhoz ebben a helyzetben. Előadóként a színpadon nem mutathatom ki, hogy engem mi bánt, esetleg olyan dalokat is énekelek majd, amivel közölni tudom az érzéseimet a világ történései miatt. Az aktuális helyzetet tekintve, egyelőre nehezen látható még a kiút a járványból, pláne a háborúból, de bízom és reménykedem abban, hogy eljön az idő, amikor ismét visszaállhat minden a régi kerékvágásba – tudatta lapunkkal.

Hozzátette, hogy szerinte az idei ünnepek legfőbb üzenete az, ami most különösen fontos: az összefogás, az önzetlenség, és az embertársainkra való odafigyelés szükségessége. A saját környezetében is látja, hogy többen elesettnek érzik magukat. Vannak, akik lelkileg, esetenként akár anyagilag is segítségre szorulnak. Azt gondolja, fontos feladat, hogy amiben tudjuk, támogassuk és segítsük egymást.

Kovács Gergő a kulturális központ előtt, a Szent István téren negyvenötperces műsort ad. Ennek során felcsendülnek a minden korosztály számára közkedvelt és ismert karácsonyi slágerek. Ezenkívül lesznek megzenésített versek és musical részletek is.

Az énekes a karácsonyi ünnepeket itthon tölti Szekszárdon a szeretteivel, valószínűleg a szilvesztert is. A jövő évtől pedig leginkább jó egészséget, szeretetet és békességet vár nem csak magának, hanem ezt kívánja mindenkinek. Ezenkívül pedig sok előadást, műsort és fellépést, ahogy annak idején a békés években voltak. – Örömet szerezni a színpadról a közönségnek egy előadó számára a legjobb érzés. Szeretném, ha ezt újra visszahozná a 2023-as esztendő – tette hozzá.