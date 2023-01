A Völgységi Múzeum Busó-napot szervez idén is a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeummal fennálló szakmai együttműködés keretében.

– A tavalyi nagy sikerű rendezvény után idén is megtartjuk a Busó-napot, melyre február elsején, szerdán kerül sor. Az idei esztendő farsangi időszakában is igyekszik a múzeum különlegességeket felvonultatni, így a hungarikumok között számon tartott busójárást és a hozzá kapcsolódó szokások és hagyományok sem maradhattak ki a sorból – tájékoztatta lapunkat J. Stefán Klára muzeológus.

A programban a sokác népszokások elevenednek meg az iskolás gyerekek előtt, akik emellett megcsodálhatják a kereplőket, busómaszkokat és öltözeteket is. Interaktív foglalkozáson ki- és fel is próbálhatják a kellékeket, valamint a múzeumpedagógusok táncos játékkal is készülnek a diákoknak.

Február 3-án, pénteken délután első alkalommal rendezik meg a Térképészet napi konferenciát, melynek apropója a Magyar Katonai Térképészet Napja.

A projekt célja megmutatni a térképek, a térképészet jelentőségét minden korban, illetve a technikai és technológiai fejlődés hatására a digitális térképészet térnyerésével bővült lehetőségek tárházát.

A Nők és Lányok a Tudományban Világnap alkalmából február 11-én szerveznek szakmai napot.

– Az UNESCO által 2015 óta számon tartott nap célja a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítése a hölgyek körében. Ebben neves, pályájukon is sikeres, elismert nők lesznek a segítségünkre, akik elmesélik pályaválasztásuk okát, motivációjukat, a támogató közeget, amelyből indultak és amelyben élnek.

Kik voltak a mentorok és a példaképek? Hogyan kerekednek felül egy-egy nehézségen, illetve a családtervezés, gyermekvállalás okozott vagy okoz-e kihívást? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is választ kaphatunk ezen a napon. Rendezvényünk egy több évre visszatekintő programsorozat része, amelyben a Nők a Tudományban Egyesület és a Pécsi Tudományegyetem is aktív közreműködőként, támogatóként van jelen – mondta el a muzeológus.

A program ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, ezért érdemes minél előbb jelentkezni rá.