Andrásfalvy Bertalan, az Antall-kormány egykori művelődési és közoktatási minisztere a Mandinernek adott 2021-es interjújában elmondta, hogy a magyarság legnagyobb sorskérdései közé tartozik a fiatalság magyarságának, hazafiságának felébresztése, hogy a fiatalok ne csak a saját sorukért tanuljanak, dolgozzanak, hanem hogy a magyarság sorsán is javítsanak. Ez ugyanis az ő felelősségük is. Fontos az ő itthon tartásuk is a nemzeti művészeti neveléssel, a népet is érintő, igazi történelem tanításával, és nagyon fontos az ezt tanítók megbecsülése.

A hétfői előadására a belépés díjtalan. Az előadás keretében bemutatják a Gyöngy a sárban című nemzetközi nagydíjas filmet. A kilencvenegy éves Andrásfalvy Bertalant a Sárköz Néptánc Együttes szólótáncosai köszöntik.

Az előadáson vendég a film rendezője, Bali János, Martin György-díjas néprajzkutató, a Duna Televízió alapító főszerkesztője, a Magyar Művészeti Akadémia Életút-díjas filmrendezője.