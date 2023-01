Egy év szinte minden napjára juthatna egy-egy alkotás, hiszen nem kevesebb, mint 344 művet küldtek be a gyerekek. A pályázat témája a „karácsonyi színpompa” volt, a kiírásra az óvodástól a felső tagozatos korosztályig lehetett jelentkezni. Az alkotások nagy száma miatt a pályamunkákat ezúttal nem a MAG-Ház folyosógalériáján állították ki, hanem a tágasabb kiállítóteremben.

A legtöbb művet tolnai iskolások és óvodások küldték be, de érkeztek alkotások Faddról és Szekszárdról is. A pályaművek legnagyobb részét a ceruzarajzok tették ki, de festmények, ragasztott mozaikok és 3D-s munkák is gazdagították a kínálatot.

A zsűrizést Szabó Bertalan rajzművész, a Bárka Művészeti Szalon tagja végezte, az alábbiak szerint:

Óvodás korosztály: 1. Kovács Fedra Kármen (Mözsi Zöldkert Óvoda), 2. Tóth Zalán (Zöldkert), 3. Jónás Jázmin (Tolnai Pitypang Óvoda). Különdíjasok: Cseh Kata (Tolnai Gesztenyéskert Óvoda), Lehőcz Anna (Tolnai Aprajafalva Óvoda).

1-2. osztályosok: 1. Papp Lili (tolnai Széchenyi István Tagiskola), 2. Csipak Fanni (Széchenyi), 3. Pajtás Panna (tolnai Wosinsky Mór Általános Iskola). Különdíjas: Vajda Milán (Wosinsky).

3-4. osztályosok: 1. Held Letícia (Wosinsky), 2. Baros Dániel (Faddi általános iskola), 2. Babos Tamás (Széchenyi), 3. Kiss Emma (Fadd). Különdíjasok: Szentendrei Szaffi (Szekszárdi Baka István Általános Iskola), Pánczél-Kovács Nóra (Szekszárdi Garay János Általános Iskola).

5-6. osztályosok: 1. Ágner Merilin, 2. Sallai Melinda, 3. Hága Natália, különdíjas Selényi Nóra (mind a négyen Wosinsky iskola).