A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár példát mutat arra, hogy egy kis létszámú, ám annál lelkesebb, kreatívabb és eltökélt munkatársi csapattal hogyan képes folyamatos önképzéssel, egymással együttműködésben országosan is elismert népszerűsítő, szemléletformáló tevékenység megvalósítására a kultúra és a környezettudatosság jegyében. Összegezve ez gondolatok mentén és a fenti tevékenységük elismeréseként vehették át a napokban Budapesten, az Országos Széchenyi Könyvtár dísztermében a Minősített Könyvtár címért járó oklevelet.

A díjról és annak jelentőségéről Schnell-Nagy Erika, a völgységi bibliotéka vezetője beszélt a Teol.hu podcast adásának legújabb epizódjában.

Többek között szó esett arról is, hogy az elmúlt évek kihívásai, úgy mint a világjárvány okozta zárások ellenére megőrizte erejét és szerepét a könyvtár. Sőt, a kollektíva kreativitásának köszönhetően új kezdeményezésekkel, programokkal hidalták át a személyes kontaktusok hiányát. Schnell-Nagy Erika arról is örömmel beszélt, hogy egyre több fiatal olvasója van intézményüknek – ami nagyban köszönhető azoknak a rendezvényeknek is, amelyek fókuszába az ifjú generáció megszólítása szerepel. Egy új célt is bejelentett a beszélgetés során.

