Molnár József fotói elsősorban a korszak nagyobb alkalmaikor, gyerek születésekor, elsőáldozáskor, bérmáláskor, esküvő, temetés alkalmával készültek. A tematikusan felépített, képanyag átfogó képet ad Németkér életéről a 30-as, 40-es évekből, ahol az itt élő apácáknak, kántortanítóknak köszönhetően komoly kulturális és ifjúsági élet folyt ekkoriban. Mint Szauer Ágnes elmondta, a főként dogos sváb családból álló községnek saját énekkara, nagyhírű fúvós együttese, harmónikásai voltak, rendszeresen szerveztek koncerteket és színielőadásokat, bálakat a helyi jelentős befogadóképességű, nagyteremmel, színpaddal rendelkező csárdákban, kocsmákban.

A kutató úgy fogalmazott, szeretné méltón megőrizni a gyűjtemény anyagát, ezért tervezi egy könyv megjelentetését, amelyben a fotográfiákhoz kapcsolódó érdekes családtörténetek is helyet kaphatnának. Emellett szeretne egy állandó kiállítást is az anyagból ahol az egyes fotókon látható személyek neve is szerepelhetne, amelyre most idő híján nem volt mód – tette hozzá. Az archív fotográfiákból berendezett tárlat a művelődési házban a könyvtár nyitvatartási idejében megtekinthető február végéig.