Egy napon hat ismeretlen, egymástól teljesen különböző gondolkodású ember egy kocka labirintusban ébred. A jó zsaru, a bűnöző aki számtalanszor szökött már meg börtönökből, egy szentimentális pszichológusnő, egy fiatal matematikus hallgató lány, egy rejtélyes építész és egy furcsa autista. Egyetlen közös vonásuk sincs, talán csak az, hogy egyikük sem tudja, hogy került oda. Fel is út, le is út, balra is és jobbra is, együttműködve csapatként, ki kell silabizálniuk milyen struktúra szerint működik az útvesztő. Egyedül senki nem tudja kicselezni a kocka szobákban kialakított csapda rendszereket, ugyanis mindegyikben más és más meglepetés kelepce van elhelyezve. A cél tehát egyértelmű: túlélni és megtalálni abból a pokolból a kiutat.

A Kocka a szuperprodukciókkal ellentétben sztárszínészek nélküli, kis költségvetésből, ám annál több munkával és lelkesedéssel készült filmek egyike, egy filmes széria, trilógia első része. A húsz nap alatt kézi kamerával leforgatott film nem tökéletes, viszont kreatív és atmoszférikussága egyedi. Bár klausztrofóbiánk valószínűleg nem lesz tőle, de a bezártság érzése és a csendes magunkra utaltság egészen hátborzongató érzést kelt a nézőben. A filmben minimális társadalomkritika is megjelenik azzal kapcsolatban, hogy mennyire körülményessé válik tiszta fejjel együtt működni ha az ember élete a tét. A záró képsorok egy tökéletes filnézés utáni esti beszélgetés témájaként is szolgálhatnak.

