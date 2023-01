– Az énekesi pályáját Szekszárdon kezdte meg. Mennyi idő után tért vissza a városba?

– Valóban itt kezdtem meg a pályafutásom, mondhatni hogy már óvodás korom óta éneklek. Gyerekkoromban zongorázni kezdtem és erre a pályára szerettem volna menni, de mivel ez nem sikerült, ezért Pécsen az énekzene tagozatos Kodály Zoltán Gimnáziumban kezdtem meg a tanulmányaimat. A főiskola után Szekszárdon indult 1993-ban a tanítói pályám és emellett megszámlálhatatlan mennyiségű fellépésem volt, mind kórustagként, mind szólóénekesként. Mondhatni bejártam az egész országot, és most húsz év után tértem újra haza.

– Mi történt ebben a húsz évben Önnel?

– Nehéz lenne összefoglalni, sok helyen éltem és léptem fel. Volt egy momentum, amikor talán ez elég jól realizálódott bennem. Az egyik nyáron, amikor a Balatonban álltam, volt egy pillanat, ami különösen jó érzéssel töltött el. A Tihanyi apátság felé fordultam és eszembe jutott, hogy már ott is felléptem többször. Ebbe így belegondolni, igazán büszkévé tett. Persze sok helyen jártam az évek során, például 2003-ban költöztem el Zala megyébe, Zalaegerszegre, majd innen Szegedre kerültem, mert mindenképp szerettem volna egyetemi végzettséget is szerezni – ebben az időszakban Mezőtúron is megfordultam.

Igazán izgalmas életem volt, mivel ezután két évig hajón dolgoztam. Ezt követően Budapestre költöztem, ahonnan Bajára és Siófokra jártam félállásban dolgozni, de miután választanom kellett – csak egy tankerületen belül lehetett dolgozni – Siófokra kerültem. Sokáig éltem itt, ahonnan Tamásiba jártam át dolgozni, és bár a munka hozott vissza Szekszárdra, igazán örülök, hiszen egyrészt a szülővárosom, másrészt a kulturális programok szempontjából úgy érzem sokkal jobb helyen vagyok most.

– Milyen pozícióban dolgozik jelenleg?

– Magánének órákat adok a Liszt Ferenc Zeneiskolában. Tavaly kerestem meg Ágostonné Béres Kornéliát, a zeneiskola igazgatóját, hogy van-e betöltetlen pozíció az iskolában és szerencsémre tárt karokkal vártak vissza. Mindenki nagyon örült a visszatérésemnek, természetesen velem egyetemben. Augusztusban kezdtük meg a közös munkát együtt.

– A Magyar Dalok Estje volt az első fellépése a visszatérését követően Szekszárdon?

– Nem, az első fellépésem november végén volt szintén a Művészetek Házában. A tanári karral adtunk közös koncertet, majd az első önálló fellépésem volt a Magyar Dalok Estjén, ahol Laki János Sándor kollégám kísért zongorán. Decemberben kértek fel minket a koncertre, de csupán két hét alatt öt közös próbára volt lehetőségünk, ami igazi kihívást jelentett.

– Milyen dalokat adtak elő?

– A magyar kultúra napja alkalmából lírikus műveket választottam, főként magyar zeneszerzők feldolgozásait és magyar költők verseit. Mivel ez egy komolyzenei koncert volt, mélyebb tartalmakkal szerettük volna megtölteni. Elhangzott például Szekszárd nagyjától, Babitstól, Az Emlékezés című vers, majd Ady Endre Sappho szerelmes éneke, amit két népdal feldolgozás követett, hogy könnyebben emészthetővé tegyük a korábban hallottakat.

A két és fél órás koncert során hallható volt még többek közt Weörös Sándor több műve, illetve József Attila Mama című verse is, ami a közönség tetszését éppúgy elnyerte, mint a koncert végén Laki János Sándor zenész kollégám szólójátéka, amelynek során egy Liszt darabot adott elő. A koncertet követően egy tanítványom édesapja megjegyezte, hogy drámai volt az előadásunk, ennek ellenére úgy gondolom, hogy sokan vágynak ilyen jellegű, elgondolkodtatóbb darabokra is.